NATO, Ukrayna’nın üyeliğinde anlaştı

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





24 Şubat 2022’de başlayan savaş sonrası Ukrayna yanında yer alan NATO üyesi ülkeler dahil 52 ülke temsilcisi, Ukrayna’ya yardım için bir kez daha bir araya geldi.





ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin 11. Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının açılış konuşmasında diğer ülkeler hariç sadece bu grubun Ukrayna'ya 55 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı sağladığını söyleyerek, "Bir yıldan fazla bir süre sonra, Ukrayna güçlü bir şekilde ayakta duruyor" dedi.





Austin, gruptaki ülkelerin Ukrayna'ya mühimmat ve leopard tankları da dahil olmak üzere sağladığı askeri teçhizattan da bahsederek, "Ukrayna'nın hava ve altyapısını korumak için hava savunma sistemleri de sağlandı. Buna ABD, Almanya ve Hollanda'dan gelen Patriot sistemleri de dahil. Ortak çabalarımız, Ukrayna için büyük bir fark oluşturdu. Bu temas grubu her zamankinden daha birleşmiş durumda. Birliğimizi hiçbir şeyin bozmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'nın NATO üyesi olacağı konusunda anlaştıklarını ancak şu anda asıl odak noktasının Ukrayna’nın Rusya karşısında galip gelmesinin olduğunu söyledi. Cephaneye, yedek parçalara, yakıta ihtiyaçları olduğunu belirten NATO genel sekreteri, Kiev’in Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerine güvendiğini söyledi.