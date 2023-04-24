Biden adaylığını açıklamaya hazırlanıyor

Yapılan bir anket Amerikalılar’ın yüzde 45’inin Biden’a karşı olumlu görüş belirttiğini ortaya koyarken muhtemel rakibi Trump’ın aday olmaması gerektiğini kaydedenlerin oranı yüzde 70.
Eğer Amerikan medyasının belirttiği gibi Biden Salı günü 2024 seçimleri için yeniden adaylığını açıklarsa bu, 2020 başkan adaylığının açıklamasının tam üçüncü yılına denk gelecek.
Biden’ın ikinci dönem seçilebilmek için önünde zorlu bir süreç var.
Kamuoyu genelde ülkenin durumundan pek memnun değil, Amerikan tarihindeki en yaşlı başkan ve destek oranı genelde yüzde 40’ın biraz üzerinde.
Cuma günü açıklanan FiveThirtyEight’in anketine göre Biden’a destek yüzde 42. Politikalarına destek vermeyenlerin oranıysa yüzde 53.
Bununla birlikte Associated Press ve NORC’un anketine göre 2024 için ismi geçen adaylar arasında en fazla destek yüzde 45’le Biden’a var.
Ankete katılanların yüzde 45’i Biden’la ilgili olumlu görüş belirtti.
Biden’ın 2024’te muhtemel rakibi eski Başkan Donald Trump’la ilgili düşünceler ise biraz farklı.
Ankete göre Amerikalılar’ın yüzde 70’i Trump’ın yeniden aday olmasını istemiyor.
Cumhuriyetçiler’in yüzde 44’ü de Donald Trump’ın yeniden adaylığına karşı.
Ankete katılan Demokratlar’ın yüzde 93’ü, bağımsızların da yüzde 63’ü Trump’ın aday olmasını istemiyor.
Bununla birlikte anketlere göre Cumhuriyetçi seçmen tabanında Trump adaylık yarışında rakipleri ve muhtemel rakiplerinin açık ara önünde.
Wall Street Journal’in yayınladığı ankete göre Trump en güçlü rakibi olarak görülen Florida Valisi Ron DeSantis’in 13 puan önünde.
Harvard CAPS-Harris anketine göre de Trump, DeSantis’in 35 puan önünde.
DeSantis, henüz adaylığını açıklamadı ama açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor.