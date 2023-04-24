Biden adaylığını açıklamaya hazırlanıyor

Yapılan bir anket Amerikalılar’ın yüzde 45’inin Biden’a karşı olumlu görüş belirttiğini ortaya koyarken muhtemel rakibi Trump’ın aday olmaması gerektiğini kaydedenlerin oranı yüzde 70.





Eğer Amerikan medyasının belirttiği gibi Biden Salı günü 2024 seçimleri için yeniden adaylığını açıklarsa bu, 2020 başkan adaylığının açıklamasının tam üçüncü yılına denk gelecek.





Biden’ın ikinci dönem seçilebilmek için önünde zorlu bir süreç var.



