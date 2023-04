Savaştaki Ukraynalılar bie Türkiye'den fazla et alabiliyor

Avrupa ülkelerinde en yüksek enflasyona sahip ülkeler arasında Türkiye, asgari ücretle en az kırmızı et alabilen ülke oldu.Üreticiye desteklerin yetersiz kalmasıyla azalan hayvan varlığı, kırmızı et fiyatlarındaki artışı tırmandırdı.

Güvenirliği tartışılan resmi verilere göre dahi kırmızı et fiyatı bir ayda yüzde 19.9, yılbaşından bu yana yüzde 60 arttı.



İktidar, yüksek enflasyon nedeniyle eleştirilen ekonomi politikalarını, ‘dünyada da enflasyon artıyor' diye savunurken, yaşanan gıda krizine de Avrupa'da da raflar boş diyerek yanıt veriyordu. Baz etkisiyle enflasyon düşüşe geçse de gıda fiyatlarındaki artış durdurulamıyor. Dünyada ise tam tersine gıda fiyatları son 1 yıldır düşüşe devam ediyor.







UKRAYNA 28 KİLO ALABİLİYOR





İktidarın ekonomi politikalarını savunmak için sık sık Avrupa'yı örnek göstermesinden hareketle Avrupa'daki en yüksek enflasyona sahip ülkelerdeki kırmızı et fiyatlarını ve et üzerinden alım gücünü karşılaştırdık. Enflasyonda, ikinci sıradaki ülkeye 2 katı farkla zirvede yer alan Türkiye'de asgari ücretle, daha düşük asgari ücrete sahip ülkelerden bile daha az et alınabiliyor. 1 yılı aşkın süredir Rusya ile savaşta olan yüzde 21.3 enflasyona sahip Ukrayna'da, 166.23 Euro asgari ücretle, 28.07 kilogram kırmızı et alınabiliyor. Yüzde 50.51 enflasyon oranına sahip Türkiye'de asgari ücret Ukrayna'nın neredeyse 2.5 katı (397.47 Euro) fazla olmasına karşın, etin kilogram fiyatını ortalama 300 lira olarak aldığımızda, 27.87 kilogram et alınabiliyor. Asgari ücret olarak Türkiye yakın olan Bulgaristan'da (398.81 Euro) ise 32.47 kilogram et alınabiliyor.