NATO'dan Rusya'yı kızdıracak hamle: 300 km menzilli füzeye onay

ABD Senatosu’nun 2024 yılı için 886 milyar dolarlık “rekor” savunma bütçesini kabul etmesi ve “ABD tarihinde savaş dönemleri dışında ilk defa bu kadar yüksek bir bütçenin kabul edilmesi” kaygı yaratırken; NATO’ya yeni üye olan Finlandiya’nın “savunma yatırımı” dikkat çekti.





ABD, önceki gün, Finlandiya’nın, İsrail-Amerikan üretimi 300 kilometre menzilli “Davud Sapanı” füze sistemini 316 milyon Avro’ya almasına onay verdi. Finlandiya’nın füze satın alması, “NATO silahlı gücünü artırıyor mu” sorularını yeniden gündeme getirdi. Füze sisteminin, “düşman uçakları, insansız hava araçları, taktik balistik sistemleri ve seyir füzelerini engellemek için tasarlanmış” olması da dikkat çekti. Finlandiya’nın sistemi alması halinde, ABD, tarihinde ilk kez “3. bir ülkenin savunma sitemini almasına izin vermiş” olacak.









