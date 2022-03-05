ZELENSKİY'NİN "UÇUŞA YASAK BÖLGE" AÇIKLAMASI





STOLTENBERG: NATO RUSYA'YLA SAVAŞ İSTEMİYOR





NATO ülkelerinin dışişleri bakanları Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini görüşmek üzere bir araya geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensy'nin "uçuşa yasak bölge" talebi toplantı öncesi gündem oldu. NATO Genel Sekrereri Jens Stoltenberg, "NATO Rusya'yla savaş istemiyor" dedi. Stoltenberg, "NATO'nun, ihtilafın Ukrayna'nın ötesine yayılmamasını sağlama sorumluluğu var" diye konuştu.NATO ülkelerinin dışişleri bakanları Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını görüşmek üzere Brüksel'de toplandı. Bugünkü toplantıya NATO üyesi olmayan İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarıyla AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de davet edildi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında NATO'nun Doğu Avrupa ve Orta Avrupa'daki uzun vadeli mevcut planlarının ele alındı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Zaporijya nükleer santralinde çıkması ve santralin kontrolünün Rusya'ya geçmesinin ardından "uçuşa yasak bölge" talebini yeniden dile getirdi.NATO Genel Sekrereri Jens Stoltenberg, Brüksel'de NATO Karagahında gerçekleşen toplantıda konuştu "NATO Rusya'yla savaş istemiyor" dedi. Stoltenberg, "NATO'nun, ihtilafın Ukrayna'nın ötesine yayılmamasını sağlama sorumluluğu var" diye konuştu.Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin çağrısını yaptığı uçuşa yasak bölge hakkında da şu ifadeleri kullandı: "Müttefikler, Ukrayna hava sahasında NATO uçaklarının veya Ukrayna topraklarında NATO askerlerinin bulunmaması gerektiğinde hemfikir. Biz bu savaşta bir taraf değiliz ama bir sorumluluğumuz var. ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve Türkiye gibi NATO müttefikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini 2014'ten beri hem ekipman hem de eğitim anlamında desteklemektedir. On binlerce Ukrayna askeri eğitilmiştir."