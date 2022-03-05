Samanyolu Haber /Dünya / Belçikalılar nükleer savaş endişesi sebebi ile bu i,laca hucum etti /05 Mart 2022 10:05

Belçikalılar nükleer savaş endişesi sebebi ile bu i,laca hucum etti

Belçika'da Rusya-Ukrayna savaşı ve Çernobil nükleer santrali yakınındaki çatışmalardan duyulan endişeyle perşembe günü itibariyle 56 binden fazla iyot tableti halka ücretsiz şekilde dağıtıldı. Zaporizhzhia nükleer santralindeki yangın haberleri sonrası bu sayının daha da artması bekleniyor.

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Fakat çok sayıda kişinin eczanelere gitmesi üzerine Federal Nükleer Kontrol Kurumu açıklama yaparak Ukrayna'daki durumun iyot tabletleri alınmasını gerektirecek seviyede olmadığını bildirdi.

Kurumun açıklamasında, "İyot tabletleri eczanelerde ücretsiz şekilde alınabilir ancak şu aşamada buna gerek yok. İyot tabletleri sadece yetkili makamların tavsiyesiyle alınmalıdır." uyarısı yapıldı.

Belçika'da en son 2018'de hükûmetin nükleer risklere karşı bilgilendirme kampanyası yaptığında bu kadar fazla iyot tableti eczanelerden halka dağıtılmıştı.

Ukrayna'daki savaşta geçen hafta çatışmaların Çernobil nükleer santrali yakınlarına varması, hafta sonunda da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin nükleer caydırıcılık güçlerini alarm seviyesine çıkarması iyot tabletlerine bir kez daha rağbeti artırdı.

İyot tableti ne kadar etkili?

Nükleer bir kazada veya patlamada radyoaktif iyot havaya yayılabiliyor ve kirli hava teneffüs edildiğinde ya da yiyecek ve içecek vasıtasıyla alındığında radyoaktif iyot tiroit bezlerine yerleşebiliyor.

İyot tabletleri doğru zamanda alındığında tiroit bezini radyoaktif iyotlara karşı koruyor ve tiroit kanseri riskini azaltıyor. İyot tabletleri yalnızca radyoaktif iyotlara karşı koruyor, diğer radyoaktif maddelere karşı koruma sağlamıyor.

İyot tabletlerinin mutlaka sadece yetkili makamların tavsiyesiyle kullanılması gerekiyor.
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