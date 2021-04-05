Samanyolu Haber /Gündem / Nazan Bozkurt tahliye edildi /05 Nisan 2021 23:08

Nazan Bozkurt tahliye edildi

Ankara, Yüksel Caddesi’nde ‘İşimizi geri istiyoruz’ eylemi yaptıkları için “haklarında daha önce verilen adli kontrol kararlarına rağmen eylemlerine yoğun bir şekilde devam etmeleri” gerekçesiyle yargılananlardan Nazan Bozkurt tahliye edildi.

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Bianeüt’in haberine göre, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada diğer eylemciler Alev Şahin ve Mehmet Dersulu’nun ise tutuklu yargılanmasına devam edilmesine hükmedildi.
 
Sanıklardan Mehmet Dersulu, Armağan Özbaş, Acun Karadağ, Nazan Bozkurt, Mahmut Konuk ve Düzce’de eylem yapan Alev Şahin 22 Ağustos’ta tutuklanmıştı. Armağan Özbaş ve Mahmut Konuk ilk duruşmada tahliye edilmişti. Öğretmen Acun Karadağ da 27 Ocak’ta tahliye edilmişti.

Mimar Alev Şahin Kayseri, Mehmet Dersulu da Bolu’da cezaevinde tutuluyor.
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