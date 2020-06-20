'Nazi artığı' dediklerine 'turist ricası' için bakan gönderiyor

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre Mevlüt Çavuşoğlu ile Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin pandemiyle ilgili aldığı önlemleri Alman muhataplarına anlatmak için Erdoğan tarafından görevlendirildi.







Konu, Erdoğan ve Merkel’in yaptığı son telefon görüşmesinde de gündeme gelmişti.





İki bakan, Türkiye’de bir turistin hastalanması durumunda tedavinin karşılanacağını vurgulayacak ve Almanya’dan 14 günlük karantina süresinin kaldırılmasını isteyecek.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da Alman muhatabıyla görüşmesi planlanıyor.