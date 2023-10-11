Samanyolu Haber /Gündem / Ne yaptılarsa olmadı: Erdoğan ve Şimşek'e kötü haber /11 Ekim 2023 17:09

Ne yaptılarsa olmadı: Erdoğan ve Şimşek'e kötü haber

Asal Araştırma'nın açıkladığı son anket sonucuna göre Türkiye'nin en büyük sorununun enflasyon/hayat pahalılığı olduğu belirlendi.

SHABER3.COM

Asal Araştırma, 5-10 Ekim 2023 tarihleri arasında yaptığı "Türkiye'nin en büyük sorunu" anketini kamuoyu ile paylaştı. 2 bin 600 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen anketten, yeni dönemde büyük umutlarla ekonominin başına getirilen Mehmet Şimşek'e kötü haber çıktı.
 
Açık uçlu olarak sorulan soruya yanıt vererek araştırmaya katılanların yüzde 56.2'si, Türkiye'nin en büyük probleminin hayat pahalılığı/enflasyon olduğunu söyledi.
 
Araştırmanın sonucuna göre, katılımcıların "en büyük problem" olarak gördüğü konular şöyle sıralandı:
 
Enflasyon/Hayat Pahalılığı:%56.2
Doğal Afetler: %10.3
Mülteciler:%4.8
İşsizlik:%4.0
Eğitim:%2.7
Terör:%2.1
Adalet: %1.8
Güvenlik:%1.5
Dış tehditler:%1.5
Demokrasi:%1.0
Diğer:%3.2
Her şey sorun:%6.0
Sorun yok:%1.9
Fikrim yok:%3.0

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