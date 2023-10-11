Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’a doğrudan sordu: 15 Temmuz sizin planladığınız bir şey mi? /11 Ekim 2023 16:55

Erdoğan’a doğrudan sordu: 15 Temmuz sizin planladığınız bir şey mi?

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, 15 Temmuz'la ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yargı önünde hesap vermeye çağıran Yılmaz, 15 Temmuz’un yıllardır karanlıkta bırakılan yönlerini sordu.

SHABER3.COM

15 Temmuz'la ilgili Erdoğan'a yöneltilen suçlamalar bir yenisi daha eklendi. Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz, 15'un Erdoğan'ın bir planı olduğunu belirterek yargı önünde hesap verme çağrısında bulundu. 

Öztürk Yılmaz, “15 Temmuz gerçekten bir darbe girişimi miydi yoksa sizin planladığınız bir şey mi var? 15 Temmuz’da ne olduğunu bilmiyoruz, çünkü gelip hesap vermiyorsun. Dönemin MİT müsteşarı (Hakan Fidan) ve Genelkurmay başkanının (Hulusi Akar) gelip 2-3 soruya muhatap olmuyor. Sen hiç bir şeye muhatap olmuyorsun. Gelip burada hesap vermen gerekirken başkasını yaftalıyorsun. Önce senin sanık sandalyesine oturman lazım. MİT başkanının, Genelkurmay Başkanının oturması lazım. Gel otur soralım. Eğer gerçekten burada senin sorumluluğun yoksa seni alkışlayalım. Ama sorumluluğun varsa ki öyle düşünüyorum; gel, önce kendini akla, masumsan alkışlayalım. Allah mı oldun sen, nesin yani! İsrail’de Netanyahu mahkeme çıkıyor, ABD’de Trump çıkıyor sen neden mahkemeye çıkmıyorsun. Sen nesin, Allah mısın?” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan’a doğrudan sordu: 15 Temmuz sizin planladığınız... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:58:57