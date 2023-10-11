Erdoğan’a doğrudan sordu: 15 Temmuz sizin planladığınız bir şey mi?

15 Temmuz'la ilgili Erdoğan'a yöneltilen suçlamalar bir yenisi daha eklendi. Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz, 15'un Erdoğan'ın bir planı olduğunu belirterek yargı önünde hesap verme çağrısında bulundu.





Öztürk Yılmaz, “15 Temmuz gerçekten bir darbe girişimi miydi yoksa sizin planladığınız bir şey mi var? 15 Temmuz’da ne olduğunu bilmiyoruz, çünkü gelip hesap vermiyorsun. Dönemin MİT müsteşarı (Hakan Fidan) ve Genelkurmay başkanının (Hulusi Akar) gelip 2-3 soruya muhatap olmuyor. Sen hiç bir şeye muhatap olmuyorsun. Gelip burada hesap vermen gerekirken başkasını yaftalıyorsun. Önce senin sanık sandalyesine oturman lazım. MİT başkanının, Genelkurmay Başkanının oturması lazım. Gel otur soralım. Eğer gerçekten burada senin sorumluluğun yoksa seni alkışlayalım. Ama sorumluluğun varsa ki öyle düşünüyorum; gel, önce kendini akla, masumsan alkışlayalım. Allah mı oldun sen, nesin yani! İsrail’de Netanyahu mahkeme çıkıyor, ABD’de Trump çıkıyor sen neden mahkemeye çıkmıyorsun. Sen nesin, Allah mısın?” ifadelerini kullandı.