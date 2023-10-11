İstanbul'da seçimi kaybetmişti: 'Haddini bildireceğiz'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul İl Kongresi’nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ilişkin ifadeleri gündem yaratan Cemal Canpolat hakkında “Gereken yapılacak” dedi.







Başarır, basın toplantısında şunları söyledi:

"Bundan da bir arkadaşımız rahatsız olmuş, İstanbul İl Kongresi'nde yapılmış. Onun için gereken yapılacak, o hadsize haddini bildireceğiz. Mersin, Adana, İstanbul, Ankara listelerle işe adam alınmıyor. Kim hak ediyorsa, kimin ihtiyacı varsa Ankara'nın, İstanbul'un, Mersin'in çocukları geliyor, CV'lerine bakılıyor. Ben liste vermem, bizim ahlakımızla örtüşmüyor."





KILIÇDAROĞLU DA TEPKİLİ



Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın programına katılan gazeteci Kürşad Oğuz, “CHP’nin İstanbul il kongresinde galip gelen isim Özgür Çelik oldu. Cemal Canpolat’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni suçlayıcı konuşması oldukça tepki çekmişti. Kulislerden alınan bilgilere göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da o konuşma için ‘Ben de hoşnut değilim’ dedi.” ifadelerini kullandı.





İBB MECLİSİ'NDE DE CANPOLAT'IN SÖZLERİ DİNLETİLMİŞTİ

CHP’de pazar günü gerçekleşen kongrenin gerginliği dün İBB Meclisi’ne de yansımıştı. AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat’ın konuşmasını dinletmiş, CHP’liler masalara vurarak olayı protesto etmişti.





CEMAL CANPOLAT NE DEMİŞTİ?



CHP İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Canpolat, oy verme işlemi öncesi konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirerek, “Belediye Başkanı olduktan sonra CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP’lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. CHP’den istifa edip İyi Parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir. Sağ siyasetle belediyecilik olmaz. AKP’nin devşirme kadrolarıyla belediyecilik yapamazsınız. İyi Parti kadrolarıyla solcu belediyecilik yapamazsınız. Pazartesi gününden itibaren her belediye başkanı kendi alanında olacak, kendi alanında mücadele edecek. Biz de belediye başkanlarımıza sahip çıkacağız, baş tacı yapacağız, örgüt işlerine bakacağız. Örgüt işlerinde taraf olursanız, bir tarafı karşınızda bulursunuz. Hiçbir belediye başkanımız, CHP kongrelerinde örgütü baskı altına alarak, örgütü dizayn etmeye kalkarak, kendi ilçe başkanını milletvekili yapıyorsunuz. Kendi ilçe başkanınızı gençlik kolu başkanı yapıyorsunuz. Kendinize il başkanı seçmiyorsunuz, özel kalem müdürü seçiyorsunuz. CHP, özel kalem müdürleri ile yönetilemez.” ifadelerini kullandı.





İmamoğlu ise, kongrenin gerçekleştiği Haliç Kongre Merkezi’nden ayrılırken Canpolat’ın ifadelerine ilişkin, “Çok çirkinleştirdiler, çok yalan konuştular. O yalanlarında boğulsunlar ama biz tertemiz yürüyeceğiz” dedi.