Erdoğan MKYK listesinde adını çizmişti; Yeni görevi ortaya çıktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en yakın çalışma arkadaşlarından olduğu bilinen AKP'de Başbakanlık ve Bakanlık görevlerini yürütmüş Binali Yıldırım’ın şimdi de Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olacağı iddia edildi.







AKP tarafından geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen 4. Olağanüstü Büyük Kongre'sinde Merkez Karar Yürütme Kurulu'na (MKYK) seçilmeyen Binali Yıldırım hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Binali Yıldırım’ın partiden uzaklaştırılacağı ortaya atılırken AKP'li Şamil Tayyar'ın "AKP içindeki hizip" açıklamasında adı geçen üç isimden birinin Binali Yıldırım olduğu ortaya atılmıştı.





YILDIRIM CUMHURBAŞKANLIĞI YİK ÜYESİ Mİ OLACAK?

Binali Yıldırım hakkında bir çok iddia ortaya atılırken Birgün’de bugün yer alan habere göre, Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu. İddiaya göre Yıldırım'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olması bekleniyor.