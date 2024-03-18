Netanyahu ABD’ye meydan okudu

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas’a karşı Gazze’de yürüttüğü yıkıcı savaşta sivil can kaybının gölgesinde ABD’den keni hükümetine karşı gelen eleştirilere tepki gösterdi. Netanyahu, baskının İsrail’i “tam bir zafer” elde etmekten alıkoymayacağını savundu.



Son günlerde İsrail’in güçlü müttefiklerinden ABD’den üst düzey yetkililer kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda Netanyahu ve hükümetine yönelik eleştirilerin dozunu artırmıştı. ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Netanyahu’yu Gazze’de artan sivil can kaybı nedeniyle İsrail’e zarar vermekle suçlamıştı.



Biden Senatör Schumer'in açıklamasına destek vermişti



ABD Kongresi’nin üst kanadı olan ve Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, İsrail’e yeni bir seçim yapması çağrısında bulunmuştu.



Cuma günü Schumer’in konuşmasını “iyi bir konuşma” olarak değerlendiren ABD Başkanı Joe Biden, “Yalnızca kendisi değil çok sayıda Amerikalı tarafından paylaşılan ciddi endişeleri ifade ettiğini düşünüyorum” demişti.



Güçlü bir İsrail destekçisi olduğu bilinen Demokrat Partili Schumer’ın bu sözlerini bazı Cumhuriyetçi senatörler İsrail’in içişlerine müdahale olarak nitelemiş ve tepki göstermişti.



Netanyahu: "Biz muz cumhuriyeti değiliz"



Fox News'a konuşan Netanyahu Schumer'in açıklamasına tepki gösterdi; "Biz muz cumhuriyeti değiliz. Seçimlerin ne zaman olacağına ve kimi seçeceklerine İsrail halkı karar verir" dedi.



İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, yapılan son anketlere göre bugün İsrail’de seçim yapılması halinde seçimi kaybedeceği öngörülüyor.



Netanyahu İsrail’in seçime gitmesinin savaşı durdurmaya yol açacağını ve ülkeyi altı ay boyunca felç edeceğini söyledi; “Savaşı şimdi tüm amaçlarına ulaşmadan durdurursak, bu İsrail’in savaşı kaybettiği anlamına gelir ve buna izin vermeyiz. O nedenle bu baskıya boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.



Netanyahu kendi ülkesinde de tepki ve protestolarla karşı karşıya. Cumartesi günü binlerce kişi Tel Aviv’de Netanyahu hükümeti aleyhine slogan atarak İsrail’de yeni bir seçim yapılması çağrısında bulundu.



Netanyahu: “Hükümet refah için askeri planları onayladı”



ABD’li yetkililer yaklaşık 1,4 milyon Filistinli’nin sığındığı Gazze’nin güneyindeki Refah kentine yönelik olası askeri operasyon konusunda da kaygılarını net bir şekilde dile getiriyor.



İsrail Başbakanı Netanyahu, Refah’ta Hamas’ı hedef alma konusunda kararlı olduklarını ve hükümetin operasyon için askeri planları onayladığını söyledi.



Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı Refah’ta sivillerin korunmasına yönelik güvenilir ve uygulanabilir bir plan olmadan İsrail’i böyle bir operasyon yapmaması konusunda uyarmıştı.



Almanya Başbakanı'ndan Refah uyarısı



Kudüs'te Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile basın toplantısı düzenleyen Netanyahu İsrail'in askeri operasyon sırasında sivilleri Refah'ta mahsur bırakmayacağını ve bölgeden ayrılmalarını sağlayacaklarını söyledi.



Almanya Başbakanı Scholz da İsrail'in Refah'a yönelik bir saldırısının bölgesel barışı çok zor hale getireceği uyarısında bulundu.



Scholz Gazze'de insani yardım ihtiyacına dikkat çekerek, "Filistinliler açlık riskiyle karşıya karşıyayken buna seyirci kalamayız" ifadelerini kullandı.