Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu'dan Batı'ya mesaj: Kararımızı kendimiz vereceğiz /17 Nisan 2024 23:02

Netanyahu'dan Batı'ya mesaj: Kararımızı kendimiz vereceğiz

İsrail Başbakanı Netanyahu, itidal çağrısı yapan Almanya ve İngiltere dışişleri bakanlarına "Kendi kararlarımızı kendimiz vereceğiz ve İsrail devleti kendini savunmak için gerekli olan her şeyi yapacak" dedi.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Batı ülkelerinin İran'ın saldırısına misillemede bulunmayı planlayan İsrail'e itidal çağrıları sürüyor. Bugün Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir görüşme yaptı.

Görüşmeyle ilgili Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada iki bakanın "her türden öneri ve tavsiyede bulunduğu" ancak Netanyahu'nun iki bakana "Şunu açıklığa kavuşturmak isterim, kendi kararlarımızı kendimiz vereceğiz ve İsrail devleti kendini savunmak için gerekli olan her şeyi yapacak" dediği ifade edildi. Netanyahu'nun İsrail'in "kendini koruma hakkını saklı tutacağını" görüşmede ifade ettiği belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise bugün başkent Tahran'ın yakınlarında düzenlenen yıllık askeri geçitte yaptığı konuşmada İsrail'i uyardı. Reisi, İsrail'in "en küçük bir tecavüzü karşısında" buna "ağır ve sert" bir yanıt verileceğini söyledi. İran'da bu yıl askeri geçit töreni geleneksel rotasından farklı bir rotada yapıldı ve saldırıya hedef olabileceği gerekçesiyle televizyonlardan canlı olarak yayınlanmadı.

1 Nisan tarihinde Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğuna bir hava saldırısı düzenlenmiş ve saldırıda İran Devrim Muhafızlarına üye, aralarında iki üst düzey generalin de bulunduğu yedi kişi hayatını kaybetmişti. Tahran, İsrail'in sorumlu tutulduğu bu saldırıya yanıt olarak Cumartesi günü geç saatlerde 300'den fazla füze ve insansız hava aracı (İHA) ateşlemiş ve ilk kez İsrail'e doğrudan saldırıda bulunmuştu. Füze ve İHA'ların hemen hemen hepsi İsrail, ABD, İngiltere ve Ürdün tarafından havadayken imha edilmişti. İsrail bu saldırıya yanıt verileceğini duyururken Batı ülkelerinden İsrail'e misillemede bulunmama çağrıları yapılmıştı.
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