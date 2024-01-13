Netanyahu'dan Lahey'e meydan okudu: Kimse bizi durduramaz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv’de düzenlediği basın toplantısında Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) görülen soykırım davası hakkında konuştu.



“Gazze savaşını tam zafere kadar sürdüreceklerini” söyleyen Netanyahu, “Kimse bizi durduramayacak. Ne Lahey, ne şeytan ekseni, hiç kimse” ifadelerini kullandı.



Netanyahu, ABD basınında çıkan “İsrail'in Gazze'nin güney sınırına askeri operasyon planladığını Mısır'a bildirdiği” iddiasıyla ilgili de konuştu. Netanyahu, konu hakkında bir dizi görüşmenin gerçekleştiğini, bazı seçenekler olduğunu ancak bir sonuca henüz varılmadığını bildirdi.



Netanyahu, 30 Aralık’ta Mısır ile Gazze arasındaki sınır şeridi Philadelphia (Salahaddin) Koridoru'nun İsrail'in kontrolü altında olmasını istediğini söyleyerek yeni bir tartışmayı gündeme getirmişti.



LAHEY'DEKİ DAVA



Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de işlediği fiillerle Soykırımın Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.



Güney Afrika bu kapsamda UAD'den 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini istiyor. Bunlar arasında, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişiminin sağlaması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması ve soykırımın delillerini muhafaza etmesi de bulunuyor.



Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanları ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başlıyor.



Kararının açıklanması için hakimleri bağlayan bir tarih bulunmuyor. Ancak Divan'ın önceki yargılamalarına bakıldığında, soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.