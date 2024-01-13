Samanyolu Haber /Gündem / Fahrettin Koca'dan, Cizre Devlet Hastanesi'yle ilgili iddialara yalanlama /13 Ocak 2024 22:20

Fahrettin Koca'dan, Cizre Devlet Hastanesi'yle ilgili iddialara yalanlama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yayılan Cizre Devlet Hastanesi'nin sivillere kapatıldığı ve çok sayıda ambulansın hastaneye giriş yaptığı iddialarının doğru olmadığını belirtti.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şırnak'taki Cizre Devlet Hastanesi'ne çok sayıda ambulans geldiği ve hastanenin siviller kapatıldığı iddiasını yalanladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fahrettin Koca, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışılan 'Cizre Devlet Hastanesinin morguna çok sayıda ambulans giriş yaptığı için morg ve hastane sivillere kapatıldı' iddiası asılsızdır" dedi.

Hastanenin sağlık hizmeti vermeye devam ettiğini belirten Koca, "Hastanemiz, hiçbir birimi kapatılmaksızın, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Sosyal medyadaki iddiaların maksadı açıktır. Bu maksat, devletimizi güçsüz göstermektir. İddiaların sahipleri, vatanına ve milletine bağlı olmak yerine terör örgütüne sempati duyanlardır" ifadelerini kullandı.
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