Fahrettin Koca'dan, Cizre Devlet Hastanesi'yle ilgili iddialara yalanlama

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şırnak'taki Cizre Devlet Hastanesi'ne çok sayıda ambulans geldiği ve hastanenin siviller kapatıldığı iddiasını yalanladı.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fahrettin Koca, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışılan 'Cizre Devlet Hastanesinin morguna çok sayıda ambulans giriş yaptığı için morg ve hastane sivillere kapatıldı' iddiası asılsızdır" dedi.



Hastanenin sağlık hizmeti vermeye devam ettiğini belirten Koca, "Hastanemiz, hiçbir birimi kapatılmaksızın, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Sosyal medyadaki iddiaların maksadı açıktır. Bu maksat, devletimizi güçsüz göstermektir. İddiaların sahipleri, vatanına ve milletine bağlı olmak yerine terör örgütüne sempati duyanlardır" ifadelerini kullandı.