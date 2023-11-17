Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu'dan sivil kayıp itirafı /17 Kasım 2023 09:58

Netanyahu'dan sivil kayıp itirafı

İsrail Başbakanı Benyamin Neyanyahu, Gazze Şeridi’ne düzenlenen operasyonu asgari sivil kayıpla bitirmeye çalıştıklarını, ancak bunda başarılı olamadıklarını söyledi.

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarda sivil kayıpları asgari seviyede tutmaya çalıştıklarını, ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

Amerikan CBS televizyonuna konuşan Netanyahu, "zarar görmemeleri için sivilleri çatışma bölgelerinden çıkarmak üzere her tür çabayı gösterdiklerini, ancak Hamas'ın da sivillerin zarar görmesi için elinden gelen her şeyi yaptığını" öne sürdü.

Çatışma bölgelerinden ayrılmaları için sivillere havadan broşürler attıklarını, cep telefonlarından aradıklarını belirten Netanyahu, "Her sivil ölüm bir trajedidir. Bu işi asgari sivil kayıpla bitirmeye çalışacağız. Yapmaya çalıştığımız bu. Asgari sivil kayıp. Ama maalesef bu konuda başarılı değiliz" dedi.

Hamas'ın 7 Ekim’de İsrail'e düzenlediği saldırılarda İsrail verilerine göre bin 200 kişi yaşamını yitirmiş, 240 kişi rehin alınmıştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail'in operasyonlarında 7 Ekim'den bu yana, 4 bin 707'si çocuk ve 3 bin 155'i kadın olmak üzere 11 bin 470 Filistinli öldürüldü. Gazze Şeridi'ndeki nüfusun üçte ikisi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
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