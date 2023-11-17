Gazze operasyonunda 42. gün: Saldırılar Batı Şeria'ya da sıçradı

İsrail, Batı Şeria’ya SİHA ile saldırdı

İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği SİHA saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırılarda, 3 Filistinli öldü, 2’si ağır 9 kişi yaralandı.





Filistin haber ajansı WAFA’nın haberine göre, “İşgal güçlerinin Cenin Kampı’nda silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlediği saldırıda” 3 Filistinli hayatını kaybetti, 2’si ağır 9 kişi yaralandı.





Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de İsrail ordusunun onlarca askeri araç, buldozer, helikopter ve SİHA’larla Cenin kenti ve kampına gece saatlerinden beri düzenlediği baskın hala devam ediyor.





İsrail ordusu kente birçok yönden saldırı gerçekleştirerek Cenin Mülteci Kampı’nı kuşattı.

İsrail askerleri ile silahlı Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar çıktı. İsrail güçleri, baskınlara karşı çıkan Filistinlilere gerçek mermi ve yoğun biçimde göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.





HASTANEYE ABLUKA





Cenin kentine onlarca askeri araçla farklı noktalardan giriş yapan İsrail askerleri İbni Sina Hastanesi’ni abluka altına aldı.





Sosyal medyada da birçok hesap İbni Sina Hastanesi’ni kuşatan İsrail askerlerinin silah zoruyla, acil serviste çalışan sağlık görevlilerini elleri havada bir şekilde çıkartıp, çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı görüntüleri paylaştı.





Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.





BM’den Gazze için açlık uyarısı







Merkezi Roma’da olan WFP’nin bölgeden paylaştığı yazılı açıklamada, “Çatışmanın başlangıcından bu yana Gazze’ye gerekli gıda tedarikinin sadece yüzde 10’u girebiliyor” dendi.





Açıklamanın devamında “Gazze Şeridi artık büyük bir gıda açığı ve geniş çapta açlıkla karşı karşıya. Halkın neredeyse tamamı çaresizce gıda yardımına ihtiyaç duyuyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP İcra Direktörü Cindy McCain de şunları kaydetti:

“Gazze’de yiyecek ve su tedariki neredeyse yok ve ihtiyaç duyulanın sadece çok küçük bir kısmı sınırlardan geliyor. Kışın hızla yaklaşması, güvenli olmayan aşırı kalabalık barınaklar ve temiz su eksikliği nedeniyle siviller açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya.”



Gazze’deki yakıt sıkıntısının, 130 fırının tamamında ekmek üretiminde ciddi bir duraksamaya yol açtığı belirtilen açıklamada, yakıt sorununun aynı zamanda gıda yardımı dahil olmak üzere insani yardım dağıtımı operasyonlarını da sekteye uğrattığı kaydedildi.



