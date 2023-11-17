Türkiye genelinde çete operasyonu: Yüzlerce silah , binlerce gözaltı

73 ilde son 3 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-4 Operasyonlarında; 697 ruhsatsız tabanca, 25 uzun namlulu tüfek, 54 Kurusıkı tabanca, 115 Ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 891 Silah ele geçirildi. 1127 şüpheli gözaltına alındı.





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında “Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek” ifadelerine yer verdi.







İSTANBUL’DA 195 GÖZALTI





Yerlikaya emniyet ve jandarmanın katıldığı operasyonlara ilişkin şu detayları paylaştı:





– İstanbul’da 136 tabanca 5 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 195 şüpheli şahıs gözaltına alındı.





– Adana'da 58 tabanca ele geçirildi. 70 şüpheli şahıs gözaltına alındı.





– İzmir'de 37 tabanca ele geçirildi. 45 şüpheli şahıs gözaltına alındı.





– Antalya'da 34 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 70 şüpheli şahıs gözaltına alındı.





– Ankara'da 30 tabanca ele geçirildi. 51 şüpheli şahıs gözaltına alındı.