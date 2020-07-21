'Netfilx Türkiye'den gidiyor ' tartışması reklam için mi başlatıldı ?

Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Netflix'in Türkiye'den çekileceğine yönelik tartışmalarının bir pazarlama oyunu olabileceğini dile getirdi.





Beki, "Kaçtır aynı taktik. Önce sansür söylentisi yayılıyor. “Kabul etmedi, Türkiye’den çekilecek” tantanalarıyla köpürtülüyor. Ortalık şöyle bir çalkalanıyor... Netflix sözcüsü o sırada, ağzı var dili yokmuş gibi seyrediyor kenardan.RTÜK’ten beklenmeyecek şey olmadığı için izleyicileri, kolayca inanıyor nasılsa.Hatta Netflix hesabından paylaşılmış süsü verilerek sahte veda mesajı bile dolaştırılıyor. Müdahaleye tepki koyarak bu kez cidden gidiyormuş, üzgünmüş, çok duygusallaşmış, helallik istiyormuş havasında.Sözcü, yine ses vermiyor. Asılsız paylaşımlara alan açarak destekçilerinin algıları, duyarlılıklarıyla oynatıyor. Yanıltılmalarına göz yumuyor." düşüncesini dile getirdi.





Beki, "Bakmayın, Türkiye’de yasaklarla mücadeleyi temsil ediyor görünmesine. Bizdeki baskı ortamı, siyasi çarpıklıklar ve bunalmışlığın ürettiği bir yanılsama.‘Ticari yaklaşmıyor, önceliği sansürle savaşmak, adeta bir hayır kurumu, özgürlükten taviz vermez, kazancını yakar yine de burnundan kıl aldırmaz’ zannedilmeyi sevdi buradaki yönetimi.Ama dünyadaki tutumu farklı. Doğru bilinmek istiyor, tavizlerini gizlemiyor da.Netflix, Almanya’dan Singapur ve Arabistan’a kadar, dünyada sansür taleplerine uyum gösteriyor.Son 5 yılda devletlerin ricasıyla, ‘sakıncalı’ bulunan hangi içerikleri kaldırdığını saklamadı. Yasaklı listesini düzenli güncelleme sözü de var.Bu yıl açıkladıkları sansür listesinde, Almanya’dan bile var ama Türkiye’den bir içerik yoktu.Aynı dürüstlüğü istemek çok mu, Türkiye izleyicisinden niye esirgeniyor?" diye sordu.





Beki, "RTÜK’ün İnternet yönetmeliği üzerine koparılan gürültüyü hatırlayın.İlgili AB direktifi doğrultusunda, Mart 2018’de Meclis’ten kanunu geçmişti. Eylül 2018’de yönetmelik RTÜK sayfasında duyurulmuş, Ağustos 2019’da da belirlenen takvim gereği yürürlüğe girmişti.Hiç alakası yokken benim öncesine denk gelen bir yazıma bağlandı düzenleme. Netflix o zaman da susmuştu.Sonra RTÜK, işbirliğinden dolayı teşekkür edince anlaşıldı ki...Aslında Netflix’le yakın çalışarak, katkısıyla hazırlanmış. Ona karşı değil. Onayı varmış.O teşekkür olmasa Netflix’in payını hiç bilmeyecektik, oralı olmamaya devam edecekti. Çok iyi yapımları var, beğenerek izliyoruz, talep ve şikayetimiz olursa RTÜK’e değil Netflix’e bildiriyoruz, müdahaleye karşı savunuyoruz, yerli yapımlara yer vermesini destekliyoruz, ne ala da...Tanıtımını bu kadar ucuzlatmak, biraz ayıp kaçmıyor mu yahu!" ifadesini kullandı.