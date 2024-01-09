New York'taki sinagogda gizli tünel bulundu: Gözaltına alındılar













ABD’nin New York şehrinde Brooklyn Crown Heights 770 Eastern Parkway'de bulunan ve Yahudilerin yoğun olarak kullandığı Chabad-Lubavitch World Headquarters isimli sinagoga polis tarafından baskın yapıldı.Baskında, sinagogun altında kazılmış gizli tüneller tespit edildi. Bu sırada, aralarında sinagogda eğitim gören öğrencilerin de bulunduğu, polise mukavemet gösteren ve tünellerden kaçmaya çalışan kişiler gözaltına alındı.Sosyal medya hesaplarında, “tünellerin pandemi döneminde gizlice ibadet edebilmek amacıyla” veya “kadınların gizlice içeri girebilmesi için kazıldığı” gibi iddialar yer alırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.ABD medyasına yansıyan bazı haberlerde, 6 ay öncesine kadar tünellerin kazılmasıyla ilgili çalışmaların olduğu öne sürüldü.Sosyal medya hesaplarına yansıyan görüntülerde ise kazı yapılan bazı bölümlerde kirli ve eski yataklar ile ahşap kaplama bölümleri dikkati çekti.