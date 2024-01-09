Alanyaspor ve Ankaragücü'nün 'sağanak' boğuşması: 2 gol, 2 kırmızı

Süper Lig 16. hafta erteleme maçında, Alanya'da yoğun yağmur altında oynanan Alanyaspor-Ankaragücü maçı, 2 gol ve 2 kırmızı karta sahne oldu.



Sağanak yağmur nedeniyle zeminde su birikintileri oluşurken, hakem Direnç Tonusluoğlu, 75. dakikada oyunu durdurarak zemin kontrolü yaptı. Yapılan değerlendirme ve iki takımın görüşü sonrası, mücadelenin oynanmasına engel bir durum oluşmadığı karar verildi.



İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın, 42. dakikasında Efkan Bekiroğlu sarı kart gördü. VAR uyarısıyla kartın rengi değişti ve Bekiroğlu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Eksik kalan Ankaragücü karşısında baskısını iyice artıran ev sahibi Alanyaspor, 48'de Jur Balkovec'in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak 59'da Leroy Fer'in kırmızı kart görmesiyle, bu kez 10 kişi kalan taraf Alanyaspor oldu.



Konuk ekip Ankaragücü, 68'de Uros Radakovic'in kafa golüyle skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda, zeminle boğuşan futbolcular net fırsat yaratmakta zorlandı ve maçta başka gol olmadı.



Bu sonuçla Alanyaspor 22, Ankaragücü 21 puana ulaştı. Başkent ekibinin 3 puan özlemi 6 maça çıkarken, son haftaların formda ekibi Alanyaspor'un yenilmezlik serisi de 6 maça çıkmış oldu.



Stat: Alanya Oba Stadı

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Hüseyin Aylak

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Dk. 90+2 Fatih Aksoy), Lima, Aliti, Balkovec (Dk. 75 Furkan Bayır), Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Janvier (Dk. 75 Eduardo), Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Dk. 29 Cordova)

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek (Dk. 66 Bajic) Kaan Güneren, Pedrinho, Morutan (Dk. 86 Mert Çetin), Efkan Bekiroğlu, Chatzigiovanis, Macheda (Dk. 46 Atakan Çankaya)

Goller: Dk. 48 Balkovec (Corendon Alanyaspor), Dk. 68 Radakovic (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kartlar: Dk. 43 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü) Dk. 59 Leroy Fer (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Hanousek, Dk. 61 Radakovic (MKE Ankaragücü), Dk. 61 Hadergjonaj, Dk. 65 Balkovec, (Dk. 58 Efecan Karaca - yedek kulübesinde iken) (Corendon Alanyaspor)