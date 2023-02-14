Niye KYK yurtlarından başlandı?

2 milyonu aşkın yatak kapasiteli misafirhaneler yerine çözüm yöntemi olarak KYK yurtlarının boşaltılması tartışmaya neden oldu.

Özellikle otellerin, misafirhanelerin vb. kurum ve kuruluşların es geçilip direkt KYK yurtlarına ve üniversitelere sorumluluğun yıkılmasına tepki büyük.





Independent Türkçe’nin haberine göre Prof. Dr. Adem Sözüer, Türkiye’de oteller ve kamu misafirhaneleri olduğunu, bununla beraber binlerce boş ev bulunduğunu anımsatırken öğrencilerin yurtlardan atılması sonrası “Ölçülü değil, hukuka da uygun değil. Bütün Türkiye’de OHAL yok ki… Hangi yetkiye dayanarak öğretimi birden böyle çevrilebiliyor?” diye soruyor.