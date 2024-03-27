Samanyolu Haber /Gündem / Norveçli Başkan Hizmet Gönüllüsü ailenin evinde ilk kez bir iftara katıldı /27 Mart 2024 14:19

Norveçli Başkan Hizmet Gönüllüsü ailenin evinde ilk kez bir iftara katıldı

Norveçli Belediye Başkanı Lisbeth Hammer Krog Hizmet Gönüllüsü ailenin evinde ilk defa iftarla tanıştı.

SHABER3.COM

ÖZKAN TOSYALI | OSLO

Norveç’in Bærum Belediyesi Başkanı Lisbeth Hammer Krog ile Venstre Partisinden politikacı Wenche Steen, Aydoğan ailesinin iftar davetine katıldılar. Üç çocuklu Coşkun ve Meral Aydoğan çiftinin e-posta ile yaptığı daveti kabul eden misafirler ilk kez bir iftar deneyimi yaşadı.

Mİsafirlerini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Aydoğan çifti, Norveç’e geliş süreçlerini ve Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları anlattılar.

Aydoğan çifti Bærum Belediyesine yerleşmeden önce 3 yıl kadar Kuzey Norveç’te yaşadı.

Çocukların Norveççesi Başkan Krog ve Steen’ni çok etkiledi. Konuklar, ailenin Türkiye’de yaşadığı zulüm ve haksızlığı dinlerken çok duygulandi.

Ramazan ayı ve oruç hakkında da bilgi alan ve ilk kez iftar yemeği tecrübe ettiğini söyleyen başkan Krog, farklı ve özel bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Aydoğan ailesiyle tanışmaktan ve onlarla birlikte mükemmel bir akşam geçirmekten duydukları memnuniyeti ifade eden Lisbeth Krog ve Wenche Steen, Hizmet gönüllüsü aileyi Bærum Belediyesine de davet etti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Norveçli Başkan Hizmet Gönüllüsü ailenin evinde ilk... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:47:23