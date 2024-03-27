Norveçli Başkan Hizmet Gönüllüsü ailenin evinde ilk kez bir iftara katıldı

ÖZKAN TOSYALI | OSLO







Norveç’in Bærum Belediyesi Başkanı Lisbeth Hammer Krog ile Venstre Partisinden politikacı Wenche Steen, Aydoğan ailesinin iftar davetine katıldılar. Üç çocuklu Coşkun ve Meral Aydoğan çiftinin e-posta ile yaptığı daveti kabul eden misafirler ilk kez bir iftar deneyimi yaşadı.





Mİsafirlerini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Aydoğan çifti, Norveç’e geliş süreçlerini ve Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları anlattılar.





Aydoğan çifti Bærum Belediyesine yerleşmeden önce 3 yıl kadar Kuzey Norveç’te yaşadı.





Çocukların Norveççesi Başkan Krog ve Steen’ni çok etkiledi. Konuklar, ailenin Türkiye’de yaşadığı zulüm ve haksızlığı dinlerken çok duygulandi.





Ramazan ayı ve oruç hakkında da bilgi alan ve ilk kez iftar yemeği tecrübe ettiğini söyleyen başkan Krog, farklı ve özel bir deneyim olduğunu dile getirdi.





Aydoğan ailesiyle tanışmaktan ve onlarla birlikte mükemmel bir akşam geçirmekten duydukları memnuniyeti ifade eden Lisbeth Krog ve Wenche Steen, Hizmet gönüllüsü aileyi Bærum Belediyesine de davet etti.



