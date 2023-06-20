Samanyolu Haber /Dünya / Norveç'ten kadınlar için bir 'poztif ayrımcılık' düzenlemesi daha /20 Haziran 2023 06:51

Norveç'ten kadınlar için bir 'poztif ayrımcılık' düzenlemesi daha

Norveç’te hükümet büyük ve orta ölçekteki şirketlerin yönetim kurullarında en az yüzde 40 kadın yönetici olması gerektiğine dair bir yasa taslağı hazırladı.

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Hafta başında parlamentoya sunulan tasarı, kadınların işyerlerinde yükselmelerini önleyen uygulamaların önüne geçmeyi planlıyor.

Hükümetin lobiler ve sendikalarla anlaşmaya vararak hazırladığı yasa, dünyada bir ilk olma niteliği taşıyor.

Beş yıl içinde tamamen uygulanması planlanan tasarıya göre önümüzdeki yıl 8 bin şirket, 2028’e kadar da 30’dan fazla çalışanı olan 20 bin şirket için yasa uygulanır hale gelecek.

Kadınların üst düzey temsilinin yavaş geliştiğini düşünen İşçi Partisi liderliğindeki azınlık hükümeti, bu oranın 20 yıl içinde yüzde 15’ten sadece yüzde 20’ye çıktığını vurguladı.

Avrupa Birliği geçen Kasım ayında yönetim kurulunda olmayan direktörlerin yüzde 40’ının, tüm yöneticilerin yüzde 33’ünün kadın olması gerektiği kararına varmıştı.

Norveç, birlik üyesi bir ülke değil.

Ülke 2005 yılında yüzde 40 kotasını halk açık şirketlere getirerek bir ilki gerçekleştirmişti.

Norveç Sanayi Bakanı Jan Christian Vestre, bu adımı atan dünyadaki ilk ülke olduklarını vurgulayarak “toplumun bütün güçleriyle yaratıcı olmayı hedeflediklerini” söyledi.

Yasanın Sosyalist Sol Parti’nin desteğiyle geçmesi bekleniyor.
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