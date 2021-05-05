Nüfusun 3 katı aşı siparişi verildi: Peki aşılar ne zaman gelecek?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca, toplantının ardından bakanlık binasında açıklama yaptı. Koca, Bilim Kurulunun Ramazan Bayramı öncesinde son toplantısını yaptığını belirtti ve alınan tedbir ve kısıtlamaların etkisini birlikte değerlendiklerini söyledi.





Türkiye'de aşı yeterli aşı olmadığı ve insanların aşılarını olamadığı iddiaları tartışılırken Bakan Koca aşılar ile ilgili de bilgi vermek istediğini belirtti. Koca, "Şu anda Türkiye 100 milyon doz Sinovac ile 90 milyon doz Biontech ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzalamış durumdadır. Yaklaşık nüfusumuzun 3 katı kadarlık doz aşı için anlaşmalar imzalanmıştır" dedi. Bu açıklamaya karşın Koca'nın açıklamasında aşıların ne zaman geleceği ve aşılama işlemlerinin durumu hakkında bilgi verilmedi.





"MUTASYONDA KARAMSARLIĞA SEBEP OLACAK TESPİT YOK"







Koca, mutasyonlu virüs hakkında da açıklamalar yaptı. Mutasyonlar ile ilgili çok sayıda kayıt ve incelemeyi eş zamanlı olarak takip ettiklerini vurgulayan Koca "Ortada bir gerçek var o da hastalığın varyantlarının etkisi konusunda kimse mutabık değil. Virüs benzer özellikleri göstererek dolaşımda kalmaya devam ediyor. Bu konuda aldığımız tedbirlerin toplum gündemini daha fazla meşgul etmesini gerektiren bir yönü yok. Mutasyonlar konusunda ne iyimser olacak ne de karamsarlığa sebep olacak somut bir tespit maalesef yok" diye konuştu.



