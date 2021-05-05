Habertürk'te MHP depremi

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Para-Gündem programını birlikte sunduğu Ebru Baki’ye ekrandan sahip çıkmış ve "MHP özür dilemeli" demişti. MHP'liler başta Genel Başkan Devlet Bahçeli olmak üzere 'Habertürk izlemiyorum' kampanyası başlatmıştı.







Kampanyanın ardından Habertürk yönetimi televizyonun Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in işine son verdi. Gazeteciler.com'un aktardığına göre, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz'un ise tüm sorumluluğu üzerine alarak istifa ettiği öğrenildi. Habertürk yönetiminden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.







NE OLMUŞTU?





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin 100 maddelik yeni anayasa taslağını duyurduğu basın açıklamasını canlı yayındaki programında gündemine taşıyan Habertürk TV sunucusu Ebru Baki, MHP'nin hedefi olmuştu.





MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından Ebru Baki'nin konuya ilişkin haber sunumunu "Kudurdunuz değil mi?" diye hedef alıp, "Ebru Baki, her seferinde MHP’ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir" demişti.





MHP'ye yanıt bugün, Para Gündem programında Baki'ye konuk olan kanalın Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'den gelmişti.





Aydemir, "MHP Genel Başkan Yardımcısı dün bir tweet attı. Ben dün yoktum ama bu programda senin partnerinim. Biz burada seninle de tartışıyoruz haber için. Ama yeni bir şey başladı. Beğenmedikleri bir şey olduğunda siyasetçiler gazetecileri hedef gösteriyor. Ben bu ifadeleri tekrar ağzıma almak istemiyorum. MHP'nin kurumsal şahsına da hiçbir şey söylemiyorum. MHP'nin kurumsal kimliği olsa oradan yapılırdı bu açıklamalar. Bu ifadeleri aynen, ne bir eksik ne bir fazla Ulvi Bey'e iade ediyorum. Bu programda gazetecileri hedef gösteren açıklamaları kabul etmiyorum" diyerek Yönter'in açıklamasına tepki gösterdi.





Aydemir, Ebru Baki'ye de, "Senin sahip çıkılmaya ihtiyacın yok ama seninle program yapan bir arkadaşın olarak şunu söyleyeyim bunu iade ediyorum" dedi.





Ebru Baki ise, "Kesinlikle sahip çıkılmaya ihtiyacım yok. İzleyiciler de buna çok güzel cevaplar verdiler. Sana çok teşekkür ederim ama açmak istediğim bir konu değil. O üslupla mücadele etmemiz çok zor" yanıtını verdi.





"ARKASINDAYSA GENEL BAŞKAN DA ÖZÜR DİLEMELİ"





Aydemir ise "bir cümle daha söyleyeceğim" diyerek şöyle devam etti:





"Ben Diyarbakır'da doğdum büyüdüm. Diyarbakır sokaklarını çok iyi bilirim. Mezopotamya çocuğuyum. Dünyanın dört bir tarafını da dolaştım işim gereği. Döndüm geldim bu topraklarda işimi yapıyorum. Bu toprakların her karışına aşık bir adamım. Delikanlılıksa, işte bak ekrandan söylüyorum. Gidip tweet atıp hesabımdan çıkmıyorum. Bu konuda Ulvi Bey çıkıp özür dilemeli. Kendisi yaptı bunu, kendi hesabından yaptı. Eğer MHP Genel Başkanı ve MHP kurumsal kişiliği de arkasındaysa bu söylenenlerin onlar da özür dilemeli. Özür dilemeye çağırıyorum. Bunu öfkeyle söylemiyorum. Kimseye hakaret de etmiyorum. Ama bu açıklama hakaret içeriyor. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Biz işimizi yapıyoruz."





Ebru Baki de, "Programda ne olduğunu da anlamadım. Bir gülme geçiyor ama onu da anlamadım. İftira kötü bir şey. İstersen ben sana daha sonra gün içinde gelen hiç karşılaşmadığım küfür ve hakaretleri de bir toparlayayım. O zaman daha çok sinirin bozulur. Bu üslupla muhatap olmak çok zor. O yüzden bir şey söylememeyi tercih ettim. Ama sen konuyu açtın çok sağ ol. Biz bu mesleği yapıyorsak bir takım şeylere de alışmamamız lazım. Kadına şiddet diyoruz, insana şiddet diyoruz, üslup diyoruz tarz diyoruz bu da şiddetin bir başka türü" yanıtını verdi.



