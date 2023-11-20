Samanyolu Haber /Gündem / Nükleer denizaltı 'tehlikeli bölgeye' daldı! Mürettebat ölümden döndü /20 Kasım 2023 14:58

Nükleer denizaltı 'tehlikeli bölgeye' daldı! Mürettebat ölümden döndü

İngiltere Kraliyet Donanması'nda bulunan Vanguard sınıfı denizaltı Atlantik Okyanusu'nda yaşadığı bir arıza nedeniyle tehlikeli bölgede denize dalmak zorunda kaldı. Denizaltıda görev yapan 140'dan fazla mürettebat, ölüm tehlikesi yaşadı.

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İngiliz Kraliyet Donanması'na ait Vanguard sınıfı nükleer denizaltı, Atlantik Okyanusu'nda bir ekipman arızası nedeniyle ezilme tehlikesi yaşadı. 

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere'ye ait denizaltının felakete doğru gittiği iddia edildi. Derinlik göstergesinin çalışmayı durdurduğu ve mürettebatın dalarken dengede olduğunu sanması nedeniyle felakete ramak kaldığı öne sürüldü. Habere göre mühendisler, denizaltının kıç tarafında çalışan bir derinlik göstergesi tespit ederek felaketi önceden engelledi.




Denizaltı gövdesinin dayanabileceği derinlikten daha derine inerek 'tehlikeli bölgeye' girdi. Mühendislerin dikkati sayesinde felaketi kıl payı atlatan 145'den fazla mürettebat, Atlantik Okyanusu'nda ölümden döndü.

Kraliyet Donanması sözcüsü, denizaltıların taahhütlerini yerine getirdiğini, personel güvenliğinin her zaman öncelikleri olduğunu belirtti. Denizaltılardaki operasyonlarla ilgili ayrıntılar hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Denizaltılardaki bu tür olayların tehlikeli olduğunu vurgulayan sözcü, son zamanlarda Çin denizaltısının tuzaklarına takılması sonucu hayatını kaybeden mürettebatın olduğunu hatırlattı.
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