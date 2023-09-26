Numan Kurtulmuş, Soylu’nun iddialarına dair bilgi bulamamış!

BirGün’ün haberine göre; Numan Kurtulmuş, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bu sabah TBMM'de bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte Kurtulmuş’a, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun gündeme getirdiği, Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğu da soruldu.



Kurtulmuş, soruya verdiği yanıtta Meclis Başkanlığı’nın elinde bu konuda bir bilgi bulunmadığını belirterek şunları söyledi:



"Ben de sizin gibi bu milletvekilinin kim olduğunu bilmiyorum. Ortada söylenmiş bir söz var. Bu söz eğer söylenmişse bunun gündeme getirilmesi, gerekçelerinin ifade edilmesi gerekir. Meclis Başkanlığının elinde bu milletvekilinin kim olduğu ve bu iddiayla ilgili delillerin ne olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi mevcut değildir."



Kurtulmuş’un bu yanıtı, konunun gündeme geldiği dönem Meclis Başkanı olan Mustafa şentop ile Süleyman Soylu’nun yaptığı görüşmenin, yazılı biçimde kayıt altına alınmadığına işaret etti.