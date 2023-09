Açlık sınırı 15 bin, yoksulluk sınırı da 42 bin liraya dayandı

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Ankara’da 4 kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ve gıda dışı harcamaları dikkate alarak hazırladığı eylül ayı Açlık-Yoksulluk Araştırması’nı açıkladı. Birleşik Kamu İş’in Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın hazırladığı bugün yayınlanan araştırmada şu veriler yer aldı:



“Başta gıda, ulaşım ve barınma olmak üzere tüm alanlarda hızlanan fiyat artışları açlık ve yoksulluk riskini her geçen gün daha da artırıyor. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı eylülde 13 bin 701 liradan 14 bin 542 liraya kadar yükselirken, yoksulluk sınırı da 41 bin 651 liraya çıktı.



SON 1 YILDA AÇLIK SINIRI 6 BİN 875 LİRA, YOKSULLUK SINIRI 19 BİN 274 LİRA ARTTI



Dünya’da yer alan habere göre, açlık sınırı eylülde bir önceki aya göre 841 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 5 bin 537 lira yükselerek 27 bin 109 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre 3 bin 378 lira arttı. Bir yıl öncesine göre ise açlık sınırı 6 bin 875 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 12 bin 399 lira arttı. Yoksulluk sınırı ise son yılda toplam 19 bin 274 liralık artış gösterdi.



ET-BALIK-YUMURTA FİYATLARINDAKİ AYLIK ARTIŞ 390 LİRA



Ankara’da en fazla alışveriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar eylülde bir önceki aya göre 390 lira arttı, 2022 yılının aynı ayına göre ise 2 bin 225 lira artarak 4 bin 48 lira oldu. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 19 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 94 liralık artışla 303 liraya yükseldi.



Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama bir önceki aya göre 114 lira artarak 3 bin 242 liraya çıkarken, son bir yıllık dönemde ise bin 223 liralık artış oldu. Meyve için harcanması gereken para eylülde 125 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 761 lira artarak bin 364 lira oldu. Sebze harcaması da önceki aya göre 22 lira azalarak, geçen yılın aynı ayına göre ise 972 lira artarak bin 848 liraya kadar çıktı.



EKMEK, UN VE MAKARNA İÇİN YAPILMASI GEREKEN HARCAMA TUTARI 1316 LİRA



Ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama eylülde 28 lira artarak bin 316 liraya, pirinç ve bulgur harcamaları da 17 lira artarak 631 lira oldu. Yağ için yapılması gereken harcama ise 38 lira artarak 432,1 liraya çıktı. Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama da eylülde 130 lira artarak bin 16 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise 342 liraya yükseldi. Yetişkin erkek için 2 bin 800, yetişkin kadın için 2 bin 200, genç için 3 bin ve çocuk için de bin 600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre eylülde açlık sınırı yetişkin erkek için 4 bin 246 lira, yetişkin kadın için 3 bin 333 lira, çocuk için 2 bin 420 lira ve genç için de 4 bin 543 lira oldu.



ULAŞTIRMA HARCAMALARI 9 BİN LİRAYI AŞTI



4 kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini ‘yoksunluk hissi duymadan’ karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da eylülde 27 bin 109 liraya yükseldi. Eylülde dört kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları bin 377 liraya, barınma (kira dâhil) harcamaları 5 bin 199 liraya, ev eşyası harcamaları 3 bin 577 liraya, sağlık harcamaları bin 170 liraya yükseldi. Ulaştırma harcamaları 9 bin 42 liraya çıktı, haberleşme harcamaları 967 lira, eğlence ve kültür harcamaları 879 lira, eğitim harcamaları 520 lira, tatil-otel harcamaları 2 bin 799 lira ve çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar bin 578 lira oldu.



4 kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise eylülde 3 bin 378 lira daha artarak 41 bin 651 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında, son bir yıllık dönemdeki artış ise 19 bin 274 lira olarak gerçekleşti.”