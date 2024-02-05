Samanyolu Haber /Dünya / O bölgede hissedilen sıcaklık 60 dereceye kadar çıktı /05 Şubat 2024 08:49

O bölgede hissedilen sıcaklık 60 dereceye kadar çıktı

El Nino hava olayı ve küresel ısınmanın de etkisiyle artan sıcaklıklar, Kolombiya’dan Arjantin’e kadar bölge ülkelerini ciddi anlamda etkiliyor. Brezilya’da en yüksek sıcaklık 42 dereceyi aşarken, hissedilen sıcaklık 60 dereceye ulaştı.

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Güney Amerika’nın en kuzeyindeki Kolombiya’dan en güneyindeki Arjantin’e kadar bölge ülkeleri, sıcak hava dalgasının yıkıcı etkilerini yaşıyor. Her 3 ya da 7 yılda bir gerçekleşen ve Haziran ayına kadar sürebileceği belirtilen El Nino hava olayının sonuçları, küresel ısınmanın da etkisiyle tehlikeli boyutlara ulaşıyor.

Artan sıcaklıklar şiddetli orman yangınlarından kamu sağlığına, tarımdan ekosistemlere kadar birçok alanda endişe verici sonuçlara yol açıyor.

Yüksek sıcaklıkların neden olduğu tehditler, Kolombiya'nın doğal afet ilan ederek uluslararası yardım talep etmesine neden oldu. Geçtiğimiz Çarşamba günü termometrelerin 37,3 dereceye ulaştığı Şili’de rekor sıcaklıklar kaydedilirken, Brezilya’da sıcaklıklar 42 dereceyi aştı; Rio de Janeiro’da hissedilen sıcaklık 60 dereceye ulaştı.

En yüksek sıcaklığın 43,9 dereceye kadar çıktığı Arjantin, sıcaklıklardan dolayı 8 ilde alarm durumu ilan ederken önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artmasının beklendiği Ekvador’da görülen yoğun yağışlardan 2 bin 875 kişi etkilendi ve en az 300 aile evsiz kaldı.

Uruguay’ın 19 şehrinden 15’i yüksek sıcaklıklardan etkilenirken en yüksek sıcaklıkların, Pazar gününe kadar 34 ile 38 derece olarak seyretmesi bekleniyor

Sıcaklık artışından ölümler yüzde 160 arttı

İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerini değerlendiren uluslararası ve bağımsız bir ortak proje olan Lancet Countdown'a göre, son yirmi yılda Güney Amerika’da sıcaklık artışından dolayı yaşanan ölümler yüzde 160 arttı.

Lancet Countdown raporlarında, sıcak hava dalgalarının özelikle 1 yaşından küçük ve 65 yaşından büyükler için daha büyük tehdit olduğu ve ölümlerin en çok Brezilya, Arjantin, Kolombiya ve Venezuela’da yaşandığı belirtiliyor.
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