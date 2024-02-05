Samanyolu Haber /Dünya / ABD İran’ın desteklediği grupları vurmaya devam edecek /05 Şubat 2024 08:44

ABD İran’ın desteklediği grupları vurmaya devam edecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Amerika’nın askerlerine saldırıldığında karşılık vereceğini göstermek için ek saldırılar düzenleme niyetinde olduğunu söyledi.

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Sullivan bu açıklamayı NBC televizyonuna yaptı.

Jake Sullivan, Cuma günkü saldırıları başlangıç olarak niteledi ve daha fazla adımın atılacağını belirtti.

Sullivan bununla birlikte, durumu ucu açık askeri kampanya olarak nitelemeyeceğini söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı, Amerika’nın İran’a saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği yönündeki soruya yanıt vermekten kaçındı.

Sullivan, Amerika’nın tehditlere önemli ve orantılı karşılık verdiğini söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby de Fox News’a yaptığı açıklamada İran’ın desteklediği gruplara Cuma günü yapılan saldırının daha ilk tur olduğunu, daha fazla adımın geleceğini vurguladı.

Ürdün’de Amerikan askerilerine yönelik saldırıda 3 askerin yaşamını yitirmesi, yaklaşık 40’ının da yaralanmasının ardından Amerika Irak ve Suriye’de İran’ın desteklediği grupları hedef almış, 85 hedefi vurmuştu.

Yaklaşık 20’si Irak’ta olmak üzere 40 kişinin bu saldırılarda yaşamını yitirdiği belirtiliyor.
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