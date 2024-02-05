'ABD öncülüğündeki Koalisyon güçleri Irak'tan çıksın'

Irak'ta, ABD'nin hava saldırılarının hedefindeki Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri) grubu lideri Falih el Feyyad, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkeden çıkarılmasını istedi.



Suriye-Ürdün sınırındaki bir ABD üssüne düzenlenen ve üç Amerikan askerinin ölümüne neden olan saldırıların ardından ABD, Irak ve Suriye'deki İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı silahlı grupların mevzilerine misilleme saldırıları gerçekleştirmişti.



Bu saldırılarda Irak'ta 16, Suriye'de 23 kişinin öldüğü bildirildi. Cuma günü gerçekleştirilen saldırılarda, Irak'ta 36 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.



El Feyyad, öldürülen Iraklılar için düzenlenen cenaze töreni sırasında yaptığı açıklamada, "Yönetim ofislerini, bir (Haşdi Şabi bağlantılı) hastaneyi hedef aldılar ve sınırları korumakla görevli güçleri vurdular." dedi.



Açıklamasında, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani'ye seslenen Falih el Feyyad, "Başbakan'ı Irak'ın egemenliğini ve onurunu korumak için elinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyoruz. Bu da ancak tüm koalisyon güçlerinin Irak'tan ayrılmasıyla mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.



Paramiliter lider "Haşdi Şabi'yi hedef almak ateşle oynamaktır." tehdidinde bulundu.



Çoğunluğu İran destekli Şii milislerden oluşan silahlı grupların çatı yapısı konumundaki Haşdi Şabi, 2014 yılında Irak Şii toplumu üzerinde en etkili dini otorite olan Ayetullah Ali Sistani’nin çağrısı üzerine IŞİD'e karşı mücadele amacıyla kuruldu.



Ancak ilerleyen süreçte (2016'da) Bağdat yönetimine entegre edilmiş olsa da analistlere göre, Tahran'ın Irak’taki sert güç unsurlarından biri haline geldi.



Haşdi Şabi’nin giderek Irak hükümeti ve ordusuna paralel bir unsura evrilmesine engel de olunamadı.