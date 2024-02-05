Rus kozmonot uzayda kalma rekoru kırdı

Rus kozmonot Oleg Kononenko, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) geçirdiği 878 gün ile en uzun süre uzayda kalma rekorunu kırdı.



Rus uzay ajansı Roscosmos'tan yapılan açıklamaya göre, 59 yaşındaki Oleg Kononenko, uzayda 878 gün 12 saat zaman geçirerek, 2015'te 878 gün, 11 saat, 29 dakika ve 48 saniye ile dünya rekorunu elinde bulunduran bir diğer Rus kozmonot Gennady Padalka'yı geride bıraktı.



Kononenko, 2008'den bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'na beş yolculuk yaptı.



Dünya'dan 423 km yukarıda Rus haber ajansı TASS'a konuşan Kononenko, UUİ'na yapılan her yolculuğun istasyonun sürekli yenilenmesi nedeniyle dikkatli bir hazırlık gerektirdiğini, ancak kozmonot olarak yaşamın bir çocukluk hayalinin gerçekleşmesi olduğunu söyledi.



"Uzaya rekor kırmak için değil, sevdiğim şeyi yapmak için uçuyorum. Çocukluğumdan beri kozmonot olmayı hayal ettim ve arzuladım" diyen Oleg Kononenko, "Bu ilgim beni uçmaya devam etmek için motive ediyor. Tüm başarılarımla gurur duyuyorum, ama insanın uzayda toplam kalış süresi rekorunun hala bir Rus kozmonota ait olmasından daha fazla gurur duyuyorum." diye konuştu.



Uluslararası Uzay İstasyonu'nda düzenli olarak egzersiz yaptığını, ancak dünyaya döndüğünde hayatı ne kadar çok kaçırdığını fark ettiğini söyleyen Rus kozmonot, "Kendimi herhangi bir şeyden yoksun ya da izole edilmiş hissetmiyorum. Sadece eve döndüğümde, yokluğumda geçen yüzlerce gün boyunca çocukların babasız büyüdüğünü fark ediyorum. Ve kimse bu zamanı bana geri vermeyecek." ifadelerini kullandı.



Kononenko'nun son yolculuğu, diğer Rus kozmonot Nikolay Çub ve NASA astronotu ABD'li Loral O’Hara ile başladı.



Üçlüyü taşıyan Rus uzay aracı Soyuz MS-24, Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden 15 Eylül 2023'te uzaya fırlatılmıştı.



Bu seferin sonunda Kononenko'nun uzayda bin gün geçiren ilk kişi olması öngörülüyor.