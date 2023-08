O havayolu bavullardan sonra, şimdi de yolcuları tartacak

Veriler anonim olacak, istemeyen tartılmayacak





Kore'nin en büyük havayolu şirketi olan Korean Air, bir güncelleme için yolculara kaç kilo olduklarının sorulacağını söyledi.Aşırı kilolu yolcular hala uçabilecekler elbette ancak bu bilginin uçuş güvenliği için gerekli olduğu belirtildi.Havayolu şirketinin web sitesinde yapılan duyuru sonrası tepkiler de gecikmedi. Fakat şirket bu uygulamanın yerel yasalara uygun olduğunu belirterek, "Korean Air, uçuş güvenliği için yolcuların ortalama ağırlığını el bagajlarıyla birlikte ölçecek." dedi.Güney Kore, İran'a ait 6 milyar dolarlık fonu İsviçre'ye transfer ettiBelli bir süre için sadeceBuna göre havayolu çalışanları, 28 Ağustos'tan 6 Eylül'e kadar Güney Kore'deki Gimpo Havalimanı'ndan iç hat uçuşlarında yolcuları tartmaya başlayacak.Ayrıca 8-19 Eylül tarihleri ??arasında Incheon Uluslararası Havalimanı'nda da yolcular tartılacak.Ulaştırma Bakanlığı'nın "Uçak Ağırlığı ve Denge Yönetimi Standartlarını" güncellemek için bu verilere ihtiyaç duyduğu ve bu verileri sağlamak üzere yolcuların tartıldığı kaydediliyor.Bakanlık da havayollarının her beş yılda bir standart yolcu ağırlıklarını hesaplamak zorunda olduğunu ve ortalamanın uçaklardaki ağırlık dağılımını belirlemeye yardımcı olduğunu bildirdi.Bir havayolu yetkilisinin yaptığı açıklamada, "Korean Air yolcularından her biniş kapısında yanlarındaki eşyalarla birlikte tartıya çıkmalarını isteyecek. Anonim olarak toplanan veriler anket amacıyla kullanılacak ve fazla kilolu yolcuların daha fazla ödeme yapması gerektiği anlamına gelmeyecek." dedi.Havayolu, yolcuların ve bagajların isimsiz olarak tartılacağını, yolcuların tartıya çıkmamayı tercih edebileceklerini de söyledi.Bu yıl içerisinde Air New Zealand da yolculardan bir ağırlık anketine katılmalarını istemişti. Mayıs ayının sonlarında başlayan anket Temmuz ayı başlarında sona erdi.Yeni Zelanda şirketi de uygulamanın "uçağın güvenli ve verimli çalışması için gerekli" olduğunu ve Sivil Havacılık Otoritesi tarafından talep edildiğini duyurmuştu.