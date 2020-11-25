Samanyolu Haber /Teknoloji / O özellik Twitter'a geri dönüyor /25 Kasım 2020 22:08

O özellik Twitter'a geri dönüyor

Bir süre önce uygulamada olan Twitter'daki mati tik uygulamasının gelecek yıl yeniden kullanılmaya başlanacağı ifade edildi.

SHABER3.COM

Twitter mavi tik isteme özelliği hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Mikro blog platformu mavi tik isteme özelliğini geri getirme kararı aldı.

Twitter, hesapların doğrulanmasını sağlayan ve özellikle tanınmış kişilere uyguladığı mavi arma uygulamasını 2021’de yeniden başlatacağını duyurdu. 

Sputnik'in aktardığına göre Twitter bu duyuruyu yaparken kullanıcıların da bu uygulama hakkındaki düşüncelerini almak için bir anket başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, doğrulama için uygun olacak hesaplar arasında devlet hesapları, şirketler, markalar, sivil toplum kuruluşları, haber medya hesapları, eğlence, spor, aktivistler, organizatörler bulunacak.

Twitter bir dönem herkese açık olan hesap doğrulama başvurularını 2017’de durdurmuştu.

© Sputnik

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