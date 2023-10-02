O ülke, deprem endişesi sebebi ile doğalgaz üretimine ara verecek

Jeopolitik gelişmeler yüzünden kapanma gecikecek

Hollanda hükümeti, jeopolitik gerginliklerin olduğu bir dönemde gaz kuyularını tamamen kapatmadan önce, şiddetli bir kış olması durumunda Groningen gaz sahasındaki 11 çıkarma kuyusunu bir yıl daha açık tutma kararı aldı.

Hollanda’daki Groningen gaz sahası, deprem endişesi yüzünden tamamen kapatılacak. Burası Avrupa'nın en büyük gaz sahalarından biri olarak biliniyor.Fransız Haber Ajansı’nın (AFP) haberine göre Shell ve ExxonMobil tarafından işletilen Groningen gaz sahasında üretim çalışmaları depremi tetikleme endişesi yüzünden 2024 yılında tamamen bitirilecek.Bu bölgedeki gaz çıkartma çalışmaları yer sarsıntılarına yol açarken buralarda yaşayan insanları ciddi bir şekilde tedirgin ediyordu.Bölgedeki gaz çıkarma faaliyetlerinin geçtiğimiz son on yılda depremlere yol açması, buradaki büyük rezervin çıkarılmaya devam edilmesini engelliyordu.1960’lı yılların başında açılan gaz kuyularının bulunduğu bölgede yaşayanlar son 20 yıldır yer sarsıntıları yüzünden şikayetlerini büyük ölçüde artırdı.Shell’den yapılan açıklamaya göre, Groningen gaz sahasından şu ana kadar tahmini 2.300 milyar metreküp doğal gaz çıkartıldı. Gaz sahası 1959'da Slochteren yakınlarında keşfedildi.Groningen gazı, 1963 ile 2020 yılları arasında enflasyon rakamları dikkate alındığında yaklaşık 429 milyar euro (450 milyar dolar) gelir sağlarken bunun yüzde 85'i devlet kasasına gitti.