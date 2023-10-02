1 milyon kişi, iktidarı protesto etmek için meydanlara indi

Gösteriyi düzenleyenler, seçimlere iki hafta kala düzenlenen protestoya katılanların sayısının bir milyona yaklaştığı görüşünde.
Tusk tarafından yapılan çağrı, halkta büyük karşılık bulurken, vatandaşlar, hükümet karşıtı gösteriyi "son yılların en büyük siyasi protestosu" olarak değerlendiriyor.
"Daha iyiye doğru değişim her zaman kaçınılmaz"
Tusk, Varşova'nın merkezinde toplanan büyük kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, "Bu gücü kimse durduramaz; bu dev uyandı. İktidar partisinden ekibinden hiç kimse herhangi bir yanılsamaya kapılmasın: Daha iyiye doğru değişim her zaman kaçınılmaz." dedi.
İktidar partisi AB tarafından sıkça eleştiriliyor
Tusk, parlamento seçimlerinde kendi siyasi koalisyonunun milliyetçi hükümeti devirme şansını arttırmaya çalışıyor.
AB tarafından sıkça eleştirilen iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi, hukukun üstünlüğü ilkesini sürekli ihlalle suçlanıyor.
AB, 2021 yılında Polonya hükümetinin yargıçların bağımsızlığına darbe vurduğu gerekçesiyle Polonya'ya her gün yarım milyon euro para cezası kesmişti.
İktidar, popülist politikaları desteklediği gerekçesiyle AB’nin hedefinde
İktidardaki parti ayrıca, çoğunlukla hükümetin görüşlerini desteklemesini sağlamak için devlet medyasına da müdahale etmekle suçlanıyor.
İktidar, kürtajı yasaklamak gibi popülist politikaları desteklediği gerekçesiyle AB’nin hedefinde.
Sağcı hükümet ayrıca göçe ve mültecilere yardım edilmesine de şiddetle karşı çıkıyor.
Tusk'ın Sivil Koalisyonu, iktidar partisinin ülkeyi yönettiği sekiz yıl boyunca Avrupa Birliği ile bozulan ilişkileri düzeltme sözü veriyor.
Tusk, Polonya'da yedi yıl başbakanlık yaptıktan sonra beş yıl Avrupa Konseyi başkanlığı görevini yürütmüştü.
Dört partili koalisyon ayrıca Hukuk ve Adalet Partisi liderliğindeki milliyetçi hükümetten daha hoşgörülü politikalar izleyeceği vaadinde bulunuyor.
Başkentte bugün düzenlenen "Bir Milyon Kalp Yürüyüşü "ne katılmak üzere Polonya'nın dört bir yanından yüzbinlerce kişi kendileri için tahsis edilen otobüslerle geldi.
Polis 4 kilometrelik yürüyüş için şehir merkezindeki bazı caddeleri kapattı. Kalabalıktaki insanların ulusal ve AB bayrakları taşıdığı görüldü.
Tusk tezahüratlar ve kendisinin konuşma yapmak üzere sahneye davet edilmesi üzerine "Bu kalp denizini gördüğümde, vatanımızın tarihinde bir dönüm noktasının yaklaşmakta olduğunu hissedebiliyorum." dedi.
Tusk seçimlerde iktidar olabilir mi?
Sivil Koalisyon, diğer Polonya şehirlerinde de mitingler düzenlediği bildirildi.
Merkezci tutum sergileyen diğer muhalefet ittifakı Üçüncü Yol ise başkentteki yürüyüşe katılmayarak, kendi mitinglerini düzenledi.
Tusk'ın seçim için oluşturduğu ittifak, son anketlere göre Hukuk ve Adalet'in birkaç puan gerisinde.
Tusk, Sol Parti ve Üçüncü Yol'u içeren daha geniş bir muhalefetin iktidar partisini yenebileceğini ve bir hükümet kurabileceği görüşünde.
Tusk, bu yüzünden konuşmasında Üçüncü Yol liderlerine selam önderdi.
Eski Başbakan Tusk, AB'nin yakından tanıdığı bir siyasetçi
Haziran ayında düzenlenen benzer bir yürüyüşte organizatörlere göre 500 bin civarında olduğunu tahmin ettiği büyük bir kalabalık toplanmıştı.
Birkaç yıl önce Polonya siyasetine geri dönen Tusk, Sivil Platform Partisine yeni bir soluk getirmeye ve pek çok kişinin Hukuk ve Adalet liderliğindeki hükümet döneminde temel hakların gerilemesi olarak gördüğü durumu tersine çevirmeye çalışıyor.
İktidar partisi Tusk’a karşı saldırgan bir kampanya yürütürken, ülkede aşırı sağcı Konfederasyon Partisinin de popülaritesi giderek artıyor.