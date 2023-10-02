1 milyon kişi, iktidarı protesto etmek için meydanlara indi

"Daha iyiye doğru değişim her zaman kaçınılmaz"





İktidar partisi AB tarafından sıkça eleştiriliyor





İktidar, popülist politikaları desteklediği gerekçesiyle AB’nin hedefinde





Tusk seçimlerde iktidar olabilir mi?

Eski Başbakan Tusk, AB'nin yakından tanıdığı bir siyasetçi

Haziran ayında düzenlenen benzer bir yürüyüşte organizatörlere göre 500 bin civarında olduğunu tahmin ettiği büyük bir kalabalık toplanmıştı.