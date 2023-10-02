AB'den kritik Kıbrıs adımı

Roberta Metsola, AB’nin yasama ve danışma organı AP’nin bu konudaki ortak tavrını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e New York’taki görüşme sırasında ilettiğini bildirdi.
Metsola, Guterres’e “Kıbrıs bölünmüş kaldığı sürece asla tamamlanmış bir Avrupa’dan bahsedilemeyeceği” mesajını verdiğini aktardı.
Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmeden sonra basının sorularını yanıtlayan AP Başkanı, “Bu sadece bir Kıbrıs sorunu değil Avrupa sorunu.” dedi.
Metsola, Lefkoşe’de Kıbrıs’ın İngiliz sömürgesinden kurtulup bağımsızlığını ilan etmesinin 63. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen geçit törenine katıldı.
Hristodulidis ise basına yaptığı açıklamada, BM’nin Kıbrıs büyükelçi atamasıyla ilgili müzakerelerin sürdüğünü aktardı.
Kıbrıs’ta BM gözetimdeki toplumlararası görüşmeler 2017’de askıya alınmıştı. BM’nin müzakerelerin yeniden başlatılması için yaptığı girişimler ise son yıllarda başarısızlıkla sonuçlandı.
KKTC ne düşünüyor?
Bu arada KKTC lideri Ersin Tatar, Kıbrıslı Türklerin devleti tanınmadıkça gerçek bir barış anlaşmasının olamayacağını söyledi.
Tatar, Guterres'e herhangi bir BM büyükelçisinin artık geçersiz olan federasyon önermesine dayalı müzakerelere yardımcı olamayacağı ve çözümün ancak iki eşit devlet arasındaki müzakereler yoluyla gerçekleşebileceğini söylediğini aktardı.