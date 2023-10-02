Samanyolu Haber /Dünya / Kiev: 5 kargo gemisi Ukrayna limanlarına doğru yol alıyor /02 Ekim 2023 07:42

Kiev: 5 kargo gemisi Ukrayna limanlarına doğru yol alıyor

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Kubrakov, yüklemesi tamamlanan “Azara”, “Ying Hao 01” ve “Eneida” isimli kargo gemilerinin Ukrayna limanlarından bu sabah yola çıktığını duyurdu.

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Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksandr Kubrakov, yurt dışına tahıl ihracat etmek için 5 kargo gemisinin daha yeni “insani koridor” üzerinden ülkesinin Karadeniz'deki limanlarına doğru ilerlediği duyurdu.

Kubrakov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 yeni kargo gemisine daha Ukrayna limanlarında yükleme yapılacağını bildirdi.

Kubrakov, yüklemesi tamamlanan “Azara”, “Ying Hao 01” ve “Eneida” isimli kargo gemilerinin Ukrayna limanlarından bu sabah yola çıktığını duyurdu.

Kubrakov, Ukrayna Donanması tarafından oluşturulan “geçici koridoru" kullanan üç geminin 127 bin ton tarım ürünü ve demir cevheri taşıdığını aktardı.

Ukrayna neden yeni koridor oluşturdu?

Ukrayna geçen ay, limanlarından yurt dışına ihracat için geçici “insani koridor” adında yeni bir güzergâh oluşturmuştu.

Rusya, Ukrayna'yı işgal ettikten sonra dünyanın en büyük tahıl tedarikçilerinden Kiev’in Karadeniz limanlarını kapatmış ve limanların silah taşımak için kullanılabileceğini buna gerekçe olarak göstermişti.

Ukrayna’nın Karadeniz’deki limanları, BM ile Türkiye'nin aracılık ettiği ve Rusya'nın gemilerde silah olup olmadığını denetlemesine izin veren bir anlaşma kapsamında geçen yıl temmuz ayında yeniden açıldı.

Moskova bir yıl sonra kendi gıda ve gübre ihracatına yönelik daha iyi koşullar yönündeki taleplerinin göz ardı edildiğini gerekçe göstererek, anlaşmadan vazgeçti ve ablukayı yeniden uygulamaya koydu.

Rusya: Ukrayna topraklarımıza saldırdı

Rusya, pazar günü Ukrayna’yı kendi topraklarına İHA ve topçu ateşiyle saldırdığı gerekçesiyle kınadı.

Moskova, üç kişinin yaralandığını iddia ettiği saldırıların önemli maddi hasara yol açtığını bildirdi. Rus yetkililer, İHA saldırıları yüzünden bir havaalanının bir süreliğine trafiğe kapatıldığını aktardı.
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