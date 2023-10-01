Faydaları saymakla bitmiyor!

Roka, genellikle salatalarda ek ürün olarak kullanılır. Çoğu zaman balık yemeklerinin yanında tüketilen rokanın kendine özgü biberli, hafif acı ve neredeyse baharatlı bir tadı vardır. Yaygın olarak pizza malzemesi şeklinde de tüketilen roka, makarna yemeklerinde ve çeşitli mezelerde garnitür ürünü olarak da tercih edilir.





Dengeli diyetlerin bir parçası olan roka, düzenli beslenme rutinlerinde tüketildiği zaman çeşitli sağlık faydaları da sunar. Yeşil yapraklı ve kendine has bir lezzeti olan rokanın, vücuda birçok faydası bulunur. İçerdiği besin maddeleri bakımından oldukça zengin olan roka, aynı zamanda düşük kalorili ve mineraller bakımından da zengindir. Lif oranı yüksek olan roka, aynı zamanda bir antioksidandır. Göz sağlığını da destekleyen roka, kilo yönetiminde de tavsiye edilir. İşte rokanın faydaları ve detaylar…













BESİN DEĞERLERİ ÇOK ZENGİN







Rokanın içeriğinde temel besinler zengin şekilde bulunur. A, C ve K vitaminleri bakımından çok zengin olan roka, kan pıhtılaşması ve kemik sağlığına iyi gelir. Düşük kalorili bir besin olan roka, kilosunu kontrol altına almak isteyen birçok kişiye tavsiye edilir. Sindirim sisteminin iyileşmesine yardımcı olan roka, kan şekeri seviyelerini de düzenler ve güçlü bir lif kaynağıdır.









KALP SAĞLIĞINA FAYDALI



Hücreleri oksidatif stresten korumaya ve kronik hastalık risklerini azaltmaya yardımcı olan flavonoidler ve karotenoidler bakımından zengin bir antioksidan olan roka üzerinde yapılan bazı çalışmalar, rokanın fito besin içeriği bakımından antienflamatuar özelliklere sahip olabileceğini gösteriyor. Bu da potansiyel olarak enflamatuar durumların riskinin azalmasını sağlıyor.





Salatalarda, sandviçlerde, dürümlerde, pizzada ve daha birçok yemekte kullanılan roka, vücuttan fazla sodyum ve sıvıların atılmasına da yardımcı olur. Bu da bazı tıbbi rahatsızlıkları olan bireyler için oldukça faydalıdır. Kalp sağlığını da destekleyen rokanın doymuş yağ oranı ve kolesterol oranı da düşüktür.

