Ankara'daki saldırıyı üstlenen örgüt belli oldu

Ankara’da sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yönelik bombalı saldırıyı HPG'nin üstlendiği iddia edildi.





Fırat Haber Ajansı'nın (ANF) haberine göre HPG'den yapılan açıklamada “Bugün saat 09.30 sularında TC İçişleri Bakanlığı mekanına karşı Ölümsüzler Taburumuza bağlı bir timimiz tarafından bir fedai eylem gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.









İçişleri Bakanlığı, Ankara'da gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili yeni detayları paylaştı. Yapılan açıklamada saldırganlardan birinin PKK'lı olduğu ifade edildi.

