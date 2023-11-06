Obama: Gazze savaşında hepimiz suç ortağıyız

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, "kimsenin eli temiz değil" diyerek, Gazze savaşında "hepimizin suç ortağıyız" yorumunda bulundu.
Pod Save America'ya verdiği bir röportajda Obama "Eğer sorunu çözmek istiyorsanız, o zaman tüm gerçeği kabul etmelisiniz. Sonra kimsenin elinin temiz olmadığını, hepimizin bir dereceye kadar suç ortağı olduğumuzu kabul etmelisiniz. ”
Hamas'ın eylemlerini kınayan Obamadı ancak "işgalin ve Filistinlilerin başına gelenlerin dayanılmaz" olduğunu vurguladı.
Obama "Bütün bunlar, İsrail için gerçek bir güvenliğe var olma hakkının tanınmasına, Filistinliler için işgalin sona ermesine, sürdürülebilir bir devlete ve kendi kaderlerini belirleme hakkına dayalı bir barışa yönelik çabaların onlarca yıldır sonuçsuz kaldığı bir ortamda gerçekleşiyor," dedi
İki hafta önce Obama, İsrail'i, Gazze'ye yiyecek ve suyun kesilmesi de dahil olmak üzere, Hamas'a karşı savaştaki eylemlerinin "Filistinlilerin tutumlarını nesiller boyunca sertleştirebileceği" ve İsrail'e verilen uluslararası desteği zayıflatabileceği konusunda uyarmıştı.