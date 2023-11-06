Samanyolu Haber /Dünya / Obama: Gazze savaşında hepimiz suç ortağıyız /06 Kasım 2023 07:56

Obama: Gazze savaşında hepimiz suç ortağıyız

Hamas'ın eylemlerini kınayan Obama, işgalin ve Filistinlilerin başına gelenlerin de "dayanılmaz" olduğunu vurguladı

SHABER3.COM

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, "kimsenin eli temiz değil" diyerek, Gazze savaşında "hepimizin suç ortağıyız" yorumunda bulundu.

Pod Save America'ya verdiği bir röportajda Obama "Eğer sorunu çözmek istiyorsanız, o zaman tüm gerçeği kabul etmelisiniz. Sonra kimsenin elinin temiz olmadığını, hepimizin bir dereceye kadar suç ortağı olduğumuzu kabul etmelisiniz. ”

Hamas'ın eylemlerini kınayan Obamadı ancak "işgalin ve Filistinlilerin başına gelenlerin dayanılmaz" olduğunu vurguladı.

Obama "Bütün bunlar, İsrail için gerçek bir güvenliğe var olma hakkının tanınmasına, Filistinliler için işgalin sona ermesine, sürdürülebilir bir devlete ve kendi kaderlerini belirleme hakkına dayalı bir barışa yönelik çabaların onlarca yıldır sonuçsuz kaldığı bir ortamda gerçekleşiyor," dedi

İki hafta önce Obama, İsrail'i, Gazze'ye yiyecek ve suyun kesilmesi de dahil olmak üzere, Hamas'a karşı savaştaki eylemlerinin "Filistinlilerin tutumlarını nesiller boyunca sertleştirebileceği" ve İsrail'e verilen uluslararası desteği zayıflatabileceği konusunda uyarmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Obama: Gazze savaşında hepimiz suç ortağıyız Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:03:22