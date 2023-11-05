Google dövizi yine düşürdü: Dolar 24, euro 25 TL oldu

Kasım ayının ilk haftasında da dalgalı seyrini sürdüren dolar ve euro, tarihi zirveleri zorlamaya devam etti.





Son olarak haftayı 28 lira üzerinde kapatan dolar kuruyla 30 lira üzerinde seyreden euro için Google'da arama yapan kullanıcılar ise gördükleri karşısında adeta şoke oldu.





DOLAR 4 TL BİRDEN DÜŞTÜ

Google'da "Dolar ne kadar oldu", "Dolar kaç TL", "Dolar ne kadar" ve sadece "dolar" araması yapan kullanıcılar, doların 24,05 liraya kadar düştüğünü gördü.













EURO GOOGLE'DA 25 TL SEVİYESİNDE

Google'da "Euro ne kadar oldu", "Euro kaç TL", "Euro ne kadar" ve sadece "euro" araması yapıldığında ise son kapanış fiyatının altında 25 lira bandında yer aldığı görüldü.

















GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA AYNI DURUM YAŞANMIŞTI

Piyasaların kapalı olması nedeniyle merak edilen durum sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medyada tartışılan olayın teknik arızadan olduğu düşünülürken döviz kurunun 2 haftadır Google tarafından neden 'düşük' gösterildiği ise çözümlenemedi.





ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Konunun bir sistem hatası olma ihtimali üzerinde durulurken şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.