Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu geri adım atmıyor: Rehineler bırakılmadan ateşkes yok /05 Kasım 2023 22:43

Netanyahu geri adım atmıyor: Rehineler bırakılmadan ateşkes yok

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, rehineler serbest bırakılmadıkça ateşkese yanaşmayacaklarını tekrarladı.

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Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Saldırıda 240’ın üzerinde kişi rehin alınmıştı.

 Netanyahu, Hamas’ın elindeki rehineler serbest bırakılmadıkça ateşkes olmayacağını, bunu da ‘hem düşmanlarına hem de dostlarına’ söylediklerini kaydetti.

Netanyahu, önceki gün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Tel Aviv’de yaptıkları görüşmenin ardından da benzer şeyler söylemişti.

ABD Başkanı Joe Biden, önceki hafta “Bir duraklamaya ihtiyacımız var. Bir duraklama esirleri dışarı çıkaracak zamanı sağlayabilir“ demişti.
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