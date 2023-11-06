'İsrail-Hamas savaşı Ukrayna'yı ikinci plana itti'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail-Hamas savaşının Ukrayna'daki çatışmayı ikinci plana ittiğini söyledi. Zelenskiy bunun Rusya'nın amaçlarından biri olduğunu belirtti.
Ukrayna'nın güneydeki karşı saldırısı şu ana kadar çok az ilerleme kaydetti. Bu durum, Kiev yönetiminin Batılı müttefikleri arasında savaş yorgunluğuna yol açacağı korkusunu artırdı.
Cumartesi günü Kiev'de ağırladığı Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı basın toplantısında konuşan Zelenskiy "Ortadoğu'daki savaşın odak noktasını Ukrayna'dan uzaklaştırdığı açık," ifadelerini kullandı.
Zelenskiy Rusya'nın bu odağın "zayıflatılmasını" istediğini ancak "her şeyin kendi ellerinde olduğunu" savundu.