Odessa’da mühimmat yüklü tren havaya uçuruldu

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Odessa şehrinde, Romanya üzerinden Ukrayna'ya sokulan NATO’nun verdiği askeri mühimmatları taşıyan treni partizanlar havaya uçurdu.





Odessa bölgesinin Velikodolinskoye köyü bölgesinde askeri kargo taşıyan bir tren havaya uçuruldu. Patlama sonucu tren vagonlarında bulunan askeri mühimmatın büyük kısmı tahrip edildi. Olay yeri Ukrayna askeri güçleri tarafından kordon altına alındı. Bölgede sağlam kalan mühimmatların kurtarılma çalışmaları sürüyor.





İlk gelen bilgilere göre sabotaj sonucu yaşanan patlamada Almanya'dan gelen askeri yardım sevkiyatının imha edildiği bildiriliyor. Trende Leopard tankları için mühimmat, 155 mm'lik top mermileri ve elektronik Haarp sistemlerinin yanı sıra Vektör İHA’ları da bulunuyordu.