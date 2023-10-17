Öğrenciler AKP’nin ‘lüks’ diyerek tanıttığı oda ve yemekleri paylaştı









İzmir’de Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Karabağlar Erkek Yurdu’nda kalan öğrenciler, inşaat pisliği, elektrik ve su kesintisi, asansör olmaması ve yemeklerin yetersizliğinden yakınarak “Öğrenciler hayatta kalmaya çalışıyor” notuyla yurttan fotoğraflar paylaştı.Öğrenciler, “Suriyeliler kadar değerimiz yok” diyerek ıslıklarla protesto etti. ‘Mağduriyet düzeni’ Yazılı açıklama yapan öğrenciler yaşadıklarını şöyle anlattı:“KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda inşaat tamamlanmadığı için 800 arkadaşımız yurda yerleşemedi. 1600 kapasiteli yurt üniversitelerin açılmasına kadar yetiştirileceği vaadiyle tanıtılmıştı. Yurtta sıcak su hiç akmıyor, normal suyun da sık sık kesildiğini aktaran arkadaşlarımız sağlıklarından endişe eder durumda. Yurt bu sene inşaat halinde açıldığından beri temizlik yapılmamış, her taraf inşaat pisliği halinde. Odalarda adım atacak yer yok, masa yok, online ders için internet yok, hatta elektrikler de sık sık kesildiği için çoğu zaman ışıkları bile yok.Yurdun güvenliği hâlâ alınmamış, ışıklar da sürekli kesildiği ve çevreden silah sesleri geldiği için arkadaşlarımız tedirgin. Bitti mi sandınız? 1600 kişilik yurtta asansör yapılmamış. Çamaşırhanede 600 kişiye yetecek makine yok. Çamaşırhaneyi sürekli su basıyor. Öğrenciler bu pislik içinde nasıl çamaşırlarını yıkasın? Her tarafı öğrenciyi mağdur etmek için dizayn edilmiş yurtta kahvaltılar ve yemekler de niteliksiz ve yetersiz. Öğrenciler hayatta kalmaya çalışıyor.”