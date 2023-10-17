Patlama sonrası Toyota üretimini durdurdu

Toyota’nın parça tedarikçilerinden, Aiçi eyaletindeki Chuo Spring Co. firmasına ait fabrikada patlama yaşandı.



İki erkek işçinin yaralandığı patlamanın tesisteki kurutma fırınlarına hasar verdiği aktarıldı.



Japon üretici Toyota açıklamasına göre, patlama sonrası yaşanan parça tedarik sıkıntısı nedeniyle, Japonya’daki 6 fabrikasındaki 10 üretim hattı geçici durduruldu.



Açıklamada, üretim hatlarının hafta içinde yeniden faaliyete geçeceği zamanın henüz bilinmediği aktarıldı



Olumsuz etkilenen üretim hatlarının Toyota’nın Land Cruiser ve RAV4 modellerine ait olduğu bildirildi.