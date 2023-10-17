Samanyolu Haber /Ekonomi / Patlama sonrası Toyota üretimini durdurdu /17 Ekim 2023 08:47

Patlama sonrası Toyota üretimini durdurdu

Toyota Motor, parça tedarikçisi Chuo Spring Co.'nun fabrikasında yaşanan patlama sonrası, 6 fabrikasında üretimini geçici durdurdu.

SHABER3.COM

Toyota’nın parça tedarikçilerinden, Aiçi eyaletindeki Chuo Spring Co. firmasına ait fabrikada patlama yaşandı.

İki erkek işçinin yaralandığı patlamanın tesisteki kurutma fırınlarına hasar verdiği aktarıldı.

Japon üretici Toyota açıklamasına göre, patlama sonrası yaşanan parça tedarik sıkıntısı nedeniyle, Japonya’daki 6 fabrikasındaki 10 üretim hattı geçici durduruldu.

Açıklamada, üretim hatlarının hafta içinde yeniden faaliyete geçeceği zamanın henüz bilinmediği aktarıldı

Olumsuz etkilenen üretim hatlarının Toyota’nın Land Cruiser ve RAV4 modellerine ait olduğu bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Patlama sonrası Toyota üretimini durdurdu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:51:35