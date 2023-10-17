İzlanda Cumhurbaşkanı, Enes Kanter'i ağırladı.Hayranı olduğu Hakan Şükür’le telefonla görüştü

Horizon Derneği’nin daveti üzerine İzlanda’ya giden NBA Yıldızı ve insan hakları aktivisti Enes Kanter Freedoom, Cumhurbaşkanı Gudni Th. Johannesson’la da görüştü. Horizon Derneği gönüllüsü bir iş adamının evinde yapılan görüşme oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti.

Buluşmaya koruması olmadan gelen İzlanda Cumhurbaşkanı Johannesson, Horizon Derneği’nin yapmış olduğu çalışmalardan övgüyle bahsetti.

Johannesson, “Derneğin ortaya koyduğu projeler İzlanda halkını çok mutlu ediyor ve ben de onlarla gurur duyuyorum.” dedi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Johannesson’un, “Benim oğlum büyük bir basketbol hayranı, evime gelir misin?” teklifini Freedoom kabul etti.



İkilinin sohbeti Cumhurbaşkanı’nın evinde devam etti. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede, Enes Kanter Freedoom’ın Johannesson’a, Fethullah Gülen’i, Hizmeti ve bu harekete gönül verenlere Türkiye’de yapılan hukuksuzlukları anlattığı öğrenildi.





Cumhurbaşkanı Johannesson da “Bana Gülen Hareketini çok güzel anlatıyorsun ama ben zaten bunları biliyor ve yakından takip ediyorum. Mesela Türkiye’nin efsane ismi Hakan Şükür’e yapılan haksızlıklar akıl alır gibi değil” sözleriyle karşılık verdi.





Sohbet esnasında Enes Kanter Freedom, Hakan Şükür’ü görüntülü arayarak Cumhurbaşkanı Johannesson’la görüştürdü.





Cumhurbaşkanı ile Hakan Şükür, Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları ve geçmişte oynanan Türkiye – İzlanda maçlarını konuştu. Cumhurbaşkanı Johannesson, görüşmenin sonunda Hakan Şükür’ü özel olarak İzlanda’ya ya davet etti.





Tekliften büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen Şükür en kısa zamanda İzlanda’yı ziyaret etmek istediğini söyledi. Görüşmenin ardından Hakan Şükür’ün İzlanda’ya attığı gollerin kendisine gösterilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Johannesson gülerek: “O maçları canlı izledim ve Hakan Şükür’ün o gollerini hiç unutmadım” dedi.





Gecenin sonunda Cumhurbaşkanı Gudni Th. Johannesson, Enes Kanter Freedoom ve Horizon Derneği gönüllülerini “Kapılarımız sizlere her zaman sonuna kadar açık” sözleriyle uğurladı.